Мэрия Бишкека запретила работу увеселительных заведений (ночных клубов, ресторанов, точек общественного питания, кафе, караоке и баров) с 23:00 до 7 утра. Ограничения начнут действовать с 17 июня.

Такое решение приняли на заседании муниципалитета 16 июня, на котором присутствовали представители райадминистраций, сотрудники городского управления здравоохранения и санэпиднадзора.

В мэрии объяснили, что ограничения на работу заведений ввели из-за ухудшения эпидситуации.

«Главам районов, Центру государственного санэпиднадзора и управлению городского транспорта на регулярной основе проводить совместные рейдовые мероприятия по соблюдению субъектами предпринимательства временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативова», — сказали в мэрии.

Ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что предложил муниципалитету ввести некоторые ограничения в столице из-за ухудшения эпидситуации. По его словам, в стране начался резкий рост заболеваемости коронавирусом, который можно назвать третьей волной.

«Молодые люди являются носителями вируса, идут контакты. Также есть рекомендации по соблюдению обязательного масочного режима в общественном транспорте и социальной дистанции в точках общественного питания. Мои заместители докладывают по итогам рейдов, что санитарные правила нигде не соблюдаются», — рассказал Бейшеналиев.

На брифинге 15 июня замминистра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев заявил о начале третьей волны COVID-19. По его словам, для этого власти развернули более 3 тысяч коек в стационарах и ещё 1,5 тысячи оставили на резерв.

Он также отметил, что в стране сейчас циркулируют четыре штамма коронавируса, среди которых британский штамм, который составил 44% и российский — 39%.

На 16 июня в Кыргызстане зафиксировано уже 111 990 случаев заражения коронавирусом. Также за все время зарегистрировали 1 912 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.