Глава кабинета министров Улукбек Марипов 24 июня обратился к гражданам из-за ситуации с COVID-19.

Марипов предупредил, что кабмин не собирается вводить какие-либо ограничения, кроме проведения любых массовых мероприятий. При этом, он добавил, что никто не хочет повторения черного июля в 2020 году.

«Не подвергайте свою жизнь и жизнь родных опасности, избегайте мест массового скопления людей, ограничьте посещение тоев и других мероприятий с большим количеством людей», — сказал глава кабмина.

В Кыргызстане за последние две недели наблюдается резкий рост заражения COVID-19. Так, по данным минздрава, на 25 июня в стране выявили 875 случаев заражения коронавирусом.

За время пандемии всего выявили 118 981 случай заражения. Также в стране продолжается кампания по вакцинации. Однако несмотря на то, что вакцинация населения началась в апреле на 25 июня первую дозу вакцины получили 102 303 человека, а второй дозой привились 75 122 человека.

На плохую кампанию по вакцинации также обратил внимание и глава кабмина Улукбек Марипов. На заседании 24 июня он раскритиковал минздрав за долгие вопросы с поставками препарата и заключением договоров.

«У нас очень низкий процент вакцинированных, более 2 млн граждан, находящихся в зоне риска, необходимо вакцинировать. Промедлений по вопросу вакцин не должно быть. В самое ближайшее время необходимо закупить и доставить их в страну», — заявил Марипов.