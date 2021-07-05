Пресс-служба министерства здравоохранения и соцразвития сообщила, что ведомство провело работы по расширению возможностей службы 118 и повышению её эффективности.

Так из-за возросшей нагрузки на 118 увеличили штат операторов службы — привлекли врачей из ЦСМ, ординаторов и студентов старших курсом КГМА.

«Для них были организованы специальные подготовительные тренинги, на которых операторам рассказали о правилах работы и необходимых навыках ведения разговора с обращающимися, а также о порядке работы со специальными цифровыми решениями», — отметили в минздраве.

Кроме этого расширили функционал службы 118. Теперь на вакцинацию, помимо онлайн сервиса, можно записаться и через 118, а также уточнить у операторов информацию по вопросам, связанными с вакцинацией.

«Операторы службы 118 также обеспечены горячим питанием согласно графику работы службы. Помощь в доставке питания в службу 118 оказана Гильдией добра», — сообщили в минздраве.

Жалоба операторки 118

Ранее одна из операторок 118 пожаловалась СМИ, что на фоне ухудшения эпидситуации в службе не хватает операторов и врачей. Она отметила, что сотрудники службы работают на износ и им не предоставляют еду.

«Нам не предоставляют обед и не оплачивают выходные, при этом мы стараемся помогать каждому. На улице люди не ощущают на самом деле нынешнюю критическую ситуацию. Нас три оператора, и нам очень тяжело», — сказал она.

Читать по теме: Работа на износ, без выходных и питания. Операторка службы 118 пожаловалась на работу во время третьей волны COVID-19

Третья волна COVID-19

В последние несколько недель в Кыргызстане идёт резкий рост числа зараженных COVID-19. А минздрав ещё 15 июня заявил, что в Кыргызстане началась третья волна коронавируса.

Так, за прошедшие сутки в стране зафиксировали 1 437 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 924 в Бишкеке. Кроме того, за сутки COVID-19 заразились 34 медработника.

Всего, по данным минздрава, с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 132 070 случаев заражения COVID-19. Также за время пандемии коронавирус выявили у 5 614 медиков.

По официальной версии, всего умерли 2 046 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусом. По данным минздрава на 2 июля, всего скончались 108 медработников с COVID-19.

Ранее республиканский штаб рекомендовал кыргызстанцам не ездить в те регионы, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Также штаб призвал граждан избегать посещения мест массового скопления людей и соблюдать санитарные нормы.

Кроме этого, республиканский штаб рекомендовал сотрудникам министерств и ведомств вакцинироваться «в кратчайшие сроки». А руководителей госорганов попросили отправить на удалённый режим работы 50% сотрудников, в том числе тех, кто старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.