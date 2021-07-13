Депутат Дастан Бекешев на своей странице в Фейсбуке сообщил, что кабмин внёс на рассмотрение парламента вопрос о продаже ряда госкомпаний, в том числе сотового оператора ЗАО «Альфа Телеком» («Мегаком»).

По данным нардепа, кабмин внёс вопрос о приватизации госкомпании «Альфа-Телеком» и продажи доли государства в «Гарантийном фонде», «Керемет банке» и в «Евразийском сберегательном банке».

«Акции “Керемет банка” докупит Нацбанк, “Гарантийного фонда” — бизнесмены, так как он прибыльный; “Мегакома” — может купить иностранный инвестор, а “Евразийский сберегательный банк” продать будет не так-то легко», — написал Бекешев.

Однако, по словам депутата, против продажи «Мегаком» выступает глава ГКНБ Камчыбек Ташиев — близкий друг и соратник президента Садыра Жапарова.

«Нужно уйти от практики, когда с каждой революцией или сменой власти госпредприятия превращались в агентства по трудоустройству родственников чиновников. Пусть лучше они будут частными компаниями и платят налоги», — считает Бекешев.

13 попыток продать долю в «Мегаком» или саму компанию

Сотовый оператор заработал в Кыргызстане в 2006 году. В апреле 2010 года временное правительство, пришедшее к власти в результате революции, своим декретом национализировало 49% акций «Мегаком». Через четыре года после этого «Мегаком» полностью перешел в собственность государства.

Кыргызские власти пытались продать свою долю в сотовом операторе или полностью продать «Мегаком» с 2011 года аж 13 раз. В последний раз компанию пытались продать в 2017 году, но тогдашние власти отказались от этой идеи.

Занимавший тогда пост гендиректора «Мегаком» Акылбек Жамангулов называл это политическим решением».

«Госкомпания должна приносить прибыль государству. Мы стараемся построить образцовую компанию, которая на 100% принадлежит государству», — заявил он тогда.

Жамангулов отмечал, что такое решение приняли тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков и глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев.