Пресс-служба кабинета министров 15 июля сообщила, что замглавы кабмина Айбек Джунушалиев встретился с пострадавшими и семьями погибших в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, где идет ликвидация последствий селей.

По информации кабмина, Джунушалиев передал семья, где погибли шесть человек от имени президента Садыра Жапарова и из фонда главы кабмина 1,3 млн сомов. Также материальную помощь в размере 150 тысяч сомов получили еще две семьи, где были погибшие.

Джунушалиев на встрече с жителями района добавил, что поиски пропавшего 5-летнего мальчика в селе Жаны-Жол Аксыйского района продолжаются.

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12 июля в Аксыйском районе Джалал-Абадской области прошли сильные проливные дожди. В результате в селах Ак-Жол и Жаны-Жол произошел сход селя.

Селевые потоки унесли жизни восьмерых человек. Тела семерых уже найдены, а поиски восьмого унесенного селем, пятилетнего Айдара, все еще продолжаются.

Шестеро погибших — двое женщин, двое подростков и двое детей — были из одной семьи. Все они в этот день отправились отдыхать на пастбище Алты-Айры села Жолборсту. Однако, дом, в котором они остановились, смыло селевым потоком, и все погибли.

Ликвидацией последствий стихии занимается МЧС.