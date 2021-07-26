В Госрезиденции в Чолпон-Ате уже два месяца идёт строительство конференц-зала. Об этом сообщил первый заместитель управделами президента Тилек Батырканов на заседании комитета Жогорку Кенеша.

По его словам, общая стоимость нового конференц-зала составляет 112 млн сомов, однако на его завершение дополнительно необходимо 24,5 миллиона сомов.

«Конференц-зал рассчитан на 300 человек. В начале в планах не было строительства конференц-зала, после добавили и поэтому потребовались дополнительные средства. Его сдадут в эксплуатацию 15 августа», — сказал Батырканов.

Также замминистра экономики и финансов Мирлан Байгончоков отметил, что для строительства конференц-зала Россия выделила Кыргызстану грант в 44,5 млн сомов. По его словам, на эти деньги купят телекоммуникационное оборудование и аппаратуру для видеонаблюдения.

В итоге члены комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам одобрили ратификацию соглашения.

Фото на заглавной странице: Старый зал в госрезиденции в Чолпон-Ате.