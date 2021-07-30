Пресс-служба МЧС сообщила, что в реке Ала-Арче в Чуйской области нашли тело утонувшего мужчины.

Фото: пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, 29 июля в дежурную часть поступило сообщение, что в селе Таш-Добо Аламединского района в реке Ала-Арче нашли труп.

«На место происшествия выехали трое спасателей из Управления по чрезвычайным ситуациям Аламединского района. Спасатели вытащили тело из воды и передали сотрудникам МВД», — сообщили в МЧС.

Личность погибшего ещё уточняется.

По данным МЧС, с начала года утонули более 80 человек. Больше всего утонувших зафиксировали в Чуйской области.

Над материалом работала Жаныл Умуралиева.