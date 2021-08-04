В Кеминском районе 2 августа 15-летняя девочка родила ребёнка. По этому факту начато разбирательство. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУВД Чуйской области пишет АКИpress.

В милиции сообщили, что 3 августа к ним поступило сообщение о несовершеннолетней роженице 2006 года рождения.

По данным ГУВД Чуйской области, она с трёх лет проживала в России с одним из своих родителей после их развода. В прошлом году году ее познакомили с парнем 2001 года рождения и совершили мусульманский обряд нике.

«После этого они проживали с его родителями в России, но рожать девушка приехала на родину. Здесь проживала у родственников “супруга” в одном из сел Кеминского района Чуйской области. 2 августа она родила ребенка», — сообщили в ГУВД.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Отцу ребёнка за сексуальные отношения с девочкой-подростком грозит срок IV категории — от 7, 6 до 10 лет. Если имело место сексуальное насилие, то наказание будет лишением свободы V категории — от 10 до 12, 6 лет.

Фото на заглавной иллюстративное.