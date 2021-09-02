С начала 2021 года 497 человек стали жертвами аварий. Об этом 2 сентября сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) Азамат Исраилов на круглом столе, посвященном вопросам безопасности на дорогах.

По его словам, с начала этого года всего зафиксировано 4 тысячи 637 автокатастроф, в которых травмы получили 6 900 человек.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост ДТП по всем основным показателям, по количеству смертности и раненых. В порядке 95% ДТП происходят по причине человеческого фактора, то есть водители допускают нарушения или не знают правил дорожного движения. Кроме того, большинство из них не соблюдают культуру поведения на дорогах», — сказал он.

По данным Исраилова, с начала года зарегистрировано 524 тысяч нарушений правил дорожного движения, что на 77% выше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Ранее в ГУОБДД «Азаттыку» сообщили, что первой и основной причиной ДТП в Кыргызстане является вождение в состоянии алкогольного опьянения. На втором месте, по данным милиции, стоит езда на высокой скорости, далее — отсутствие у водителей соответствующей квалификации, а также опыта вождения.

Кроме того, по данным ГУОБДД, среди основных причин аварий несоблюдение водителями дистанции между транспортными средствами и то, что многие садятся за руль уставшими.

Смертельные аварии

За последние несколько месяцев в Бишкеке, Чуйской области и по дороге в Иссык-Кульскую область произошел ряд крупных аварий со смертельным исходом.

На фоне этого президент Садыр Жапаров заявил, что обеспокоен увеличением количества ДТП, в которых погибают люди. Он поручил главе МВД Улану Ниязбекову усилить контроль и профилактику на дорогах.

После этого Ниязбеков раскритиковал работу ГУОБДД. Он поручил им работать в три смены, а если они не покажут результат за короткое время, то руководителям «придется уйти».

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