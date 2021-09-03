Глава кабмина Улукбек Марипов в честь 30-летия независимости Кыргызстана дал интервью телеканалу «Пирамида». В нём он рассказал о том, как власти будут решать проблему маловодья и энергетический кризис в стране.

Про маловодье

По словам Марипова, власти будут улучшать ирригационные системы, чтобы решать проблему с поливной водой в стране. Он отметил, что аномальная жара привела к маловодью не только в Кыргызстане, но и в соседних странах.

«Если говорить о регионах, то большие потери были у фермеров Чуйской области. Это связано с тем, что в этому году увеличились посевные площади, при этом не было плана полива посевных площадей, а водные ресурсы, из-за неисправности ирригационных систем, использовались крайне неэффективно. Со стороны фермеров были митинги, выдвигались определенные требования. Я к этому отношусь с полным пониманием», — сказал Марипов.

Он заявил, что в 17 км от Орто-Токойского водохранилища происходит потеря 30 кубометров воды, которая попросту уходит в землю.

«Чтобы решить эту проблему, принято решение о разработке проекта строительства Обводного Чуйского канала (ОЧК-2). Это, несомненно, грандиозный проект, который планируется начать в этом году. Если удастся его реализовать, проблема потери 30 кубометров будет решена, а водой будут обеспечены самые дальние районы Чуйской области. Это очень важный вопрос, вы только представьте: за одну секунду мы теряем больше 30 тонн воды», — сообщил глава кабмина.

Кроме того, по его словам, власти планируют «расширить на 40 км» Восточный Большой Чуйский канал, что позволит обеспечить водными ресурсами в объеме 40-80 кубометров. Кроме того, планируется достроить Южный Большой Чуйский канал до города Кара-Балта.

«Несомненно, все эти проекты требуют больших финансовых затрат, но в случае, если удастся претворить их в жизнь, самая главная проблема Чуйской области будет решена. Порядка 20 тысяч га земли будут полностью обеспечены поливной водой, при этом на 100 тысяч га повысится обеспечение поливной водой. Надеюсь, что в следующем году мы уже начнем строительные работы», — добавил он.

С наступлением аномальной жары в Центральной Азии и маловодья на засуху начали жаловаться фермеры Кыргызстана и Казахстана. Наиболее остро проблема в Кыргызстане стоит в Чуйской области.

Эксперты предполагают, что засуха и потеря урожая приведёт к банкротству местных кооперативов и хозяйств и неизбежному повышению цен на основные продукты питания.

Читать по теме: Все будет еще хуже. Почему фермерам в Чуйской области не хватает поливной воды?

Про энергетический кризис

Марипов отметил, что энергетика является одним из самых проблемных вопросов Кыргызстана. Он добавил, что с каждым годом число потребителей электроэнергии увеличивается.

«Сейчас задача решается путем импорта электричества. Открыто говоря, объем воды в Токтогульском ГЭС, недостаточен. Согласно поручения президента, осуществляется импорт электроэнергии из Казахстана и Узбекистана. Без этого уровень воды в Токтогульской ГЭС достиг бы критических объемов. Сейчас наша цель — сохранить объем воды за счет импорта», — сказал он.

Марипов подчеркнул, что властям необходимо обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии особенно в зимний период. По его словам, сейчас власти планируют строительство мини-ГЭС и рассматривают варианты с альтернативной энергетикой.

«В течение одного-двух лет мы планируем заполнить Токтогульское водохранилище, одновременно будем искать новые генерирующие мощности. Сейчас идут переговоры с немецкими компаниями по добычи энергии от солнца, запланировано строительство мини-ГЭС. Нам надо максимально увеличивать количество ГЭС, мини-ГЭС, уменьшить производство электроэнергии на ТЭЦ Бишкека, что решит вопрос со смогом в столице», — сказал он.

В 2020 году Кыргызстан столкнулся с энергетическим кризисом из-за сезона маловодья — основную часть электроэнергии страны генерируют Токтогульская ГЭС.

Из-за этого Кыргызстан вынужден был начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды.

Читать по теме: Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство новой ГЭС в Таласской области

В Кыргызстане появится филиал «Института Гидропроект» — он входит в состав «РусГидро»