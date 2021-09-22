Пресс-служба госпредприятия «Кыргыз темир жолу» сообщила о том, что ведомство подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией «Инженерная корпорация №3 железные дороги Китая».

В ближайшее время в Кыргызстан прибудет делегация представителей этой компании из Китая для «детального обсуждения практической реализации» намерений из меморандума.

Что в меморандуме?

В пресс-службе поясняют, что документ подписали «в целях выполнения Стратегического плана развития» предприятия. В этот план входят:

строительство завода по производству железобетонных шпал на собственной производственной базе ГП «Кыргыз темир жолу» за деньги инвесторов и самого госпредприятия;

покупка 20 км рельс за счет госпредприятия «для повышения безопасности транспортных процессов»;

покупка 100 грузовых вагонов для того, чтобы «обеспечить рост потребностей хозяйствующих субъектов в грузовых железнодорожных перевозках»;

электрификация железной дороги Луговая – Балыкчы, которую, по меморандуму, поможет воплотить «Инженерная корпорация №3 железные дороги Китая».

Также китайская компания поможет построить стратегически важную для развития Иссык-Кульской и Нарынской областей железную дорогу Балыкчы — Кочкор — Кара-Кече.

Дорога Балыкчы — Кочкор — Кара-Кече

Летом 2020 года минтранс вынес на общественное обсуждение проект строительства 186-километровой железной дороги Балыкчы — Кочкор — Кара-Кече.

Она позволит возить уголь напрямую из Кара-Кече до Балыкчы и оттуда в Бишкек на ТЭЦ и другие объекты, а также в другие населенные пункты. Сейчас кара-кечинский уголь везут автомашинами до Балыкчы, а потом перегружают в вагоны и уже в них везут в его в Бишкек и другие пункты назначения.

Минтранс считает этот способ слишком дорогим, так как из-за проезда груженного углем транспорта, дороги в двух областях изнашиваются быстрее. Сам уголь тоже страдает от постоянных перегрузок.

Кроме того, угольная пыль, которая при погрузке в Балыкчы в вагоны идет на озеро Иссык-Куль и прилегающие к нему территории, вредит экологии региона и озерной акватории.

В начале января 2021 года «Кыргыз темир жолу» объявило тендер на обновление проекта строительства этой дороги. За переделку ТЭО проекта там были готовы отдать 110 млн сомов, но в итоге тендер был отменен.

В апреле 2021 года бывший глава «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков провел переговоры с российскими партнерами. Для строительства дороги они выделили в лизинг 22 тысячи тонн рельсов с беспроцентной ставкой на 12 лет.

По данным ведомства, в перспективе железная дорога Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече может соединиться с проектируемой железной дорогой по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

«[Это] создаст единую железнодорожную сеть внутри страны и позволит реализовать различный экономический и социальный потенциал», — отмечают в «Кыргыз темир жолу».

Сколько будет точно стоить проект, кыргызская сторона не озвучивала. Но экс-глава минтранса Жанат Бейшенов в справке-обосновании к проекту строительства дороги приводил данные о том, что министерство обращалось за составлением предварительного ТЭО в несколько компаний.

По их данным, цена за такую дорогу в зависимости от стандартов строительства и подрядчиков (российских, казахских, афганских, монгольских) может составить от $1,3 млн до $ 5,2 млн за 1 км.

Дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан

Переговоры о строительстве железной дороги из Китая в Кыргызстан, которая потом пройдет через Узбекистан, Иран, Турцию и соединит с Европой, ведутся почти 20 лет.

В 2002 году Китай представил первый проект железной дороги через Кыргызстан, протяженность которой составила бы 268 километров.

Спустя 10 лет кыргызские власти представили свою версию ТЭО, в котором протяженность дороги составила 380 километров. По словам разработчиков кыргызского проекта, дорога «огибает горы», и поэтому количество туннелей меньше, на что потребуется меньше денег.

В 2013 году Китай представил новый проект ТЭО железной дороги, с которым не согласилось уже кыргызское правительство.

Главной проблемой строительства железной дороги является разница в ширине колеи — Китай использует международный стандарт в 1435 милиметров, а Кыргызстан использует советский стандарт — 1520 милиметров.

В начале 2015 года кыргызское Министерство транспорта Кыргызстана возобновило переговоры с Китаем по поводу строительства железной дороги — началась разработка ТЭО. Стороны предварительно договорились использовать советский стандарт для строительства дороги через Кыргызстан.

Тогда в «Кыргыз темир жолу» заявляли, что параллельно строительству китайско-кыргызской железной дороги, может начаться строительство дороги, которая соединила бы север и юг страны — она предположительно должна пройти по тому же маршруту, что и строящаяся автомобильная трасса.

В конце ноября 2015 года главный инженер Китайской железнодорожной корпорации Хе Хуаюй представил проект высокоскоростной железной дороги из Китая в Иран.

После обсуждения вокруг дороги провели главы МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев и Китая Ван И в мае 2021 года. А в середине сентября 2021 года на саммите ШОС президент Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан готов на реализацию этого проекта.

