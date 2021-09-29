Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 29 сентября приняли отставку главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова. На его место претендует Кубанычбек Боконтаев, его кандидатуру предложил президент.

Толкунбек Абдыгулов и Кубанычбек Боконтаев на заседании парламента 29 сентября. Фото: скрин с трансляции

Как приглашали Абдыгулова

В начале заседания представитель президента в парламенте Анарбек Калматов сообщил, что Абдыгулов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

В ответ депутат Дастан Бекешев попросил пригласить уже экс-главу Нацбанка в парламент и узнать причину его ухода. На это Калматов ответил, что Абдыгулов отказался приходить и ещё раз отметил, что тот написал заявление по собственному желанию.

Нардеп Жанар Акаев же предложил и вовсе не снимать с должности Абдыгулова. Он предостерёг, что назначение некомпетентных людей на эту должность приведёт к плачевным результатам.

Позже также ряд парламентариев предложили пригласить Абдыгулова в парламент. В ответ Калматов повторил, что он написал заявление по собственному желанию и «не хорошо удерживать человека». После этого он зачитал заявление Толкунбека Абдыгулова об уходе в котором говорится, что он переходит на другую работу.

Приход Абдыгулова

Но позже Абдыгулов всё же пришёл в парламент. Он зачитал отчёт о том, какая работа была проделана Нацбанком под его председательством.

Толкунбек Абдыгулов на заседании парламента 29 сентября. Фото: КНИА «Кабар»

Ряд депутатов не поверили тому, что Толкунбек Абдыгулов уходит со своей должности добровольно, но экс-глава Нацбанка опроверг эти теории.

«Моя отставка связана с тем, что уважаемым нашим президентом было предложено использовать мои опыт и знания на другом участке. Я написал заявление в связи с переходом на другую работу», — сообщил Абдыгулов.

По его словам, он будет советником в Международном валютном фонде от Кыргызстана. Абдыгулов подчеркнул, что добровольно уходит с должности и «правильно понял предложение президента».

Депутат Саматбек Ибраев* пожелал удачи Абдыгулову и предложил создать депутатскую комиссию, чтобы провести аудит в Нацбанке с 2014 года.

*Самат Ибраев не раз критиковал Толкунбека Абдыгулова на должности главы Нацбанка. Нардеп также один из инициаторов изменения в закон «О Национальном Банке».

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Абдыгулов в ответ тоже пожелал удачи Ибраеву и отметил, что существует этика госслужащих и он не очернял депутата.

«С завтрашнего дня я свободный человек и мне тоже есть, что рассказать о вас», — ответил Абдыгулов.

Ряд депутатов предложили не поддерживать отставку Абдыгулова, отмечая, что это грозит плачевными последствиями в экономике, но тот не согласился и призвал парламентариев поддержать его решение.

«Стабильность Нацбанка не только Абдыгулов, а его сотрудники. Это независимый институт», — подчеркнул он.

В итоге за отставку главы Нацбанка проголосовали 62 депутата, а против — 4.

Толкунбек Абдыгулов был председателем Национального банка с 2014 по 2017 года. Позже его назначили первым вице-премьер-министром страны, но в конце 2017 года его снова назначили главой Нацбанка.