Заболеваемость коронавирусом в России остается все ещё крайне высокой. Этой осенью вновь наблюдается рост числа заболевших, а в некоторые дни ковидная статистика даже бьет антирекорды.

Однако несмотря на это и действующие карантинные ограничения, Россия остается самой популярной страной, в которую летят кыргызстанцы.

По данным Aviasales.kg, около 70% авиабилетов в 2021 году были куплены кыргызстанцами именно в Россию, а Москва — самый популярный город, в который летают из Кыргызстана.

Мы решили выяснить, какие правила въезда действуют в России, нужно ли быть вакцинированным и что там с антиковидными ограничениями?

Нужно ли быть вакцинированным для въезда в Россию?

Нет, не обязательно. Пока что российские власти не признают кыргызские сертификаты о вакцинации для въезда в страну, несмотря на то, что одна из доступных в Кыргызстане вакцин — российский «Спутник V».

По данным российского посольства в Кыргызстане, для въезда в Россию есть только одно обязательное требование — свежий ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда.

Результаты обязательно нужно загрузить в приложение «Путешествую без COVID-19», которое было разработано специально для стран-участниц ЕАЭС. Его можно скачать в Google Play или AppStore и загрузить туда нужные документы. В приложении у вас появится QR-код, который нужно будет показать в аэропорту.

Без загруженного в приложение ПЦР-теста, вылететь в Россию нельзя.

А можно и нужно ли делать вакцину, будучи в России?

Да, кыргызстанцы могут вакцинироваться в России, но сделать это не так просто. Во-первых, вакцинация для иностранных граждан открыта преимущественно в крупных городах, а не по всей стране. Во-вторых, для иностранцев в основном доступна только вакцина «Спутник Лайт», состоящая из одной дозы.

Но основная сложность в получении вакцины — обязательное наличие трудового патента, вида на жительство или разрешения на временное пребывание. Помимо этого, могут потребовать полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

В большинстве городов получение вакцины для иностранцев не бесплатно. Например, в Москве вам придется заплатить 1300 рублей за одну дозу, а, к примеру, в Челябинске дешевле — 750 рублей.

Если вы планируете работать в России, то вакцина может быть необходима, потому что во многих регионах действует обязательная вакцинация для сотрудников в сфере обслуживания.

Какие вакцины вообще признает Россия?

Сейчас в России признают только четыре вакцины собственного производства — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».

Признание вакцин, утвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), до сих пор только обсуждается. Именно поэтому, кыргызстанцы привитые «Sinopharm» или «AstraZeneca», могут столкнуться с проблемами или необходимостью прививаться повторно.

В целом, если вы хотите остаться в России на долгое время, например, работать или учиться, то сделать вакцину лучше там. Имеет ли юридическую силу в России кыргызский сертификат о вакцинации «Спутником V» — до сих пор четко не прописано.

Какие ограничения сейчас действуют в стране?

В основном ограничения и антиковидные меры во всех регионах России похожи. Одно из основных требований — предъявление QR-кодов для посещения общественных мест, например, кафе, музеев, спортзалов.

Если вы в России надолго и у вас есть патент, вид на жительство или полис ОМС, то QR-код можно получить, сделав одну из российских вакцин. А если вы приехали в Россию ненадолго, вы можете получить QR-код, сдав ПЦР-тест. Однако такой QR-код действует лишь 72 часа.

В Москве и Санкт-Петербурге система QR-кодов пока не действует.

Среди других антиковидных ограничений — запрет на массовые мероприятия, ограничения в численности или пропуск на мероприятия только для вакцинированных, ношение масок в общественных местах и транспорте, перевод сотрудников на удаленку.

В России нужно быть готовыми и к другим ограничениям, которые могут ввести из-за роста числа заболевших коронавирусом.

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