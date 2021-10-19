Алтынбек Эргешов был помощником Бакиева с января по ноябрь 2009 года. Байсалов считает, что помощник президента не несёт ответственность за действия главы государства и «видел правильные решения и неправильные».

«Это опыт на миллионы долларов, понимаете. Мы не можем импортировать кого-то из другой страны. Мы не можем открыть шкаф, достать новеньких людей и поставить на участки работы […] [Будем использовать] тех, кто может принести пользу стране. Никаких вопросов нет: “кем ты был”, “может ты раньше ошибался”, “может ты раньше не понимал”. Всех надо объединять и вставать на путь национального развития», — сказал Байсалов.

Возвращение Бакиевых

С приходом к власти Садыра Жапарова, в результате октябрьских событий 2020 года, несколько политиков заявили, что бакиевские кадры возвращаются.

«Сейчас люди Бакиевых возвращаются. Те, кто преследовал, убивал журналистов, занимают высокие должности в органах безопасности. Куда бы мы ни посмотрели, всюду уже бакиевские кадры», — сказала в ноябре 2020 года экс-президентка Роза Отунбаева.

Например, недавно главой Национального банка утвердили Кубанычбека Боконтаева. Его кандидатуру предложил президент Жапаров. Боконтаев был замглавы Нацбанка в период правления Бакиева.

«Слава тогда у нас была дурная — через нас отмывали деньги, а Боконтаев ничего не замечал. Коллеги тоже ничего страшного не заметили и в большинстве одобрили кандидатуру», — отметил депутат Дастан Бекешев после избрания Кубанычбека Боконтаева.

Также, заместителя полпреда президента в парламенте при Бакиеве Мурата Укушова 18 октября назначили начальником Управления правового обеспечения администрации президента.

Курманбек Бакиев пришел к власти 2005 году в результате мартовской революции по итогам, которой свергли Аскара Акаева.

Курманбек Бакиев на митинге 24 марта 2005 года. Фото: AKIpress

7 апреля 2010 года в результате народных волнений, в ходе которых погибли 87 человек, власть во главе с Курманбеком Бакиевым была свергнута. Вместо них к власти пришло Временное правительство, возглавляемое Розой Отунбаевой. Бакиев же со своей семьё бежали в Беларусь, где беглый президент проживает до сих и даже получил гражданство этой страны.

Паспорт гражданина Беларуси Курманбека Бакиева. Данные беглого президента оказались в сети после хакерского слива.

С новой силой слухи о возвращении Бакиевых начали распространяться с приездом в Кыргызстан Аскара Акаева в начале августа этого года. Его вызвали на допрос по делу «Кумтора», а затем он какое-то время был в стране и даже успел посетить малую родину.

Тогда политолог Сейтек Качкынбаев заявил, что власти наблюдают за настроениями в обществе и прощупывают почву.

«Чувствуется, будто готовятся привезти Бакиева. Генеральная прокуратура заявила о его задержании в случае прибытия, но возникает другой вопрос — привлекут ли его к ответственности. Могут два-три месяца допрашивать и потом выпустить», — сказал он в интервью «Азаттыку».

В 2016 году суд по событиям 7 апреля и другим преступления заочно приговорил беглого президента Курманбека Бакиева к 30 годам лишения свободы.

Курманбек Бакиев в 2019 году

Кроме того, ещё в декабре 2020 года во время предвыборной агитации, борясь за пост президента, Садыр Жапаров пообещал вернуть в Кыргызстан свергнутых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, если «народ простит».

При правлении Курманбека Бакиева, нынешний президент Садыр Жапаров был его советником и комиссаром по борьбе с коррупцией. Он руководил Агентством по предупреждению коррупции — но период правления Бакиева известен рейдерством со стороны его сына Максима, убийством журналистов и запугиванием.

Однако, по словам Жапарова, у него не было полномочий для борьбы с коррупцией.

«В событиях 2010 года не только Бакиевы виноваты, но и другие лица, если быть справедливыми. Мы еще не дошли до этого дела, нужно все заново поднимать и изучать, расследовать […] Кыргызстан уже 10 лет просит экстрадировать их, генпрокурор просил, Атамбаев просил, после него власти тоже поднимали эту тему. Мы всего 10 дней работаем, но я продолжу дело предыдущих властей», — сказал Жапаров в ноябре прошлого года, когда был и.о. президента.

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