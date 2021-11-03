Лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов сообщил, что телефоны его жены и 11-летней дочери прослушивали. Об этом стало известно 2 ноября на заседании суда по октябрьским событиям в Первомайском районном суде Бишкека.

«Мы специально проверили, от моего имени на телефон дочери была отправлена информация. В тот же день у меня в камере провели обыск. Они открыто сказали, что телефоны моей жены и дочери прослушиваются. Пусть меня сажают, подвергают давлению и пыткам, но зачем трогать мою семью, в чем их вина? Моя дочь сможет сделать государственный переворот и поменяет власть?» — сказал он.

Ранее 1 ноября член партии «Туран» Эрлан Бекчоро уулу сообщил «Клоопу», что политик Жениш Молдокматов подвергается давлению со стороны сотрудников СИЗО №1 Бишкека. Но ГСИН опровергла эту информацию.

Политическая партия «Туран» 28 ноября объединилась с партией «Ата Мекен». До этого к атамекеновцам присоединилась партия «Реформа».

Задержание Молдокматова

Лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова задержали 6 мая 2021 года. Адвокат политика Кантемир Турдалиев назвал это задержание незаконным.

По его словам, сначала Молдокматова допрашивали по другому делу, но вскоре задержали. Он рассказал, что в начале Молдокматова обвиняли в освобождении бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в октябре 2020 года.

Он также добавил, что во время беспорядков у здания ГКНБ собравшиеся выдвигали другие требования. А сам Молдокматов не пытался захватить здание, а наоборот пытался успокоить толпу. Сейчас он фигурант дела о массовых беспорядках и попытке захвата власти 5-6 октября и 9 октября 2020 года и содержится в СИЗО-1 Бишкека.

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