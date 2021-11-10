Скрин с прямого эфира «Мекендеш ТВ» в Facebook

Кандидат от партии «Бутун Кыргызстан» Сагынбек Кудаяров оштрафован на 7,5 тысяч сом. Такое решение приняла ЦИК на заседании 9 ноября.

По информации ЦИК, Кудаяров подарил ковер с изображением покойного религиозного деятеля Чубака Джалилова, лидеру партии Адахану Мадумарову на мероприятии партии «Бутун Кыргызстан» в городе Исфана Баткенской области.

Подарок был вручен в прямом эфире телеканала «Мекендеш ТВ». На фотографии можно было увидеть надпись «нечист тот, кто берет и тот, кто дает».

*Здесь могла быть отсылка на слова Чубака ажы Жалилова, по поводу подкупа голосов. Так как покойный экс-муфтий, скончавшийся в «черном июле» 2020 года от пневмонии, призывал не продавать голоса во время выборов.

В ЦИК отметили, что такие действия противоречат статье 28 закона о выборах. Так как использование религиозной тематики в агитационных материалах недопустимо.

ЦИК признала Кудаярова виновным в нарушении статьи «Нарушение условий агитации» Кодекса о нарушениях и оштрафовала его на 7,5 тысяч сомов. В ходе следствия Кудаяров признал, что нарушил закон.

Парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 28 ноября. Согласно новой Конституции, выборы пройдут по смешанной системе — 54 депутата будут избраны по партийным спискам и 36 депутатов — по одномандатным округам. Кандидаты в партию будут избираться по открытым спискам.