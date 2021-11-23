Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 23 ноября скончались два пациента с коронавирусом. В штабе отметили, что они не были вакцинированы.
Всего за время пандемии COVID-19 минздрав зарегистрировал 2 729 смертей среди заразившихся коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки вирус выявили у 69 человек.
- Бишкек — 30;
- Ош — 2;
- Чуйская область — 19;
- Ошская область — 3;
- Таласская область — 3;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 7;
- Баткенская область — 4.
Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 182 953 случая заражения коронавирусом.
Также, по данным минздрава, за сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 100 пациентов. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 177 599 пациентов, переболевших коронавирусом.
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