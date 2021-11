Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 23 ноября скончались два пациента с коронавирусом. В штабе отметили, что они не были вакцинированы. Всего за время пандемии COVID-19 минздрав зарегистрировал 2 729 смертей среди заразившихся коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки вирус выявили у 69 человек. Бишкек — 30;

Ош — 2;

Чуйская область — 19;

Ошская область — 3;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 7;

Баткенская область — 4. Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 182 953 случая заражения коронавирусом. Также, по данным минздрава, за сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 100 пациентов. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 177 599 пациентов, переболевших коронавирусом.

