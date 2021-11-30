В селе Кызыл-Адыр в Таласской области граждане, недовольные предварительными итогами выборов по Манасскому избирательному округу, 30 ноября вышли на митинг. Об этом пишет «Азаттык».
По данным Turmush, вышедшие на митинг — сторонники кандидата в депутаты по этому округу Мирлана Назарбекова. Kaktus.media со ссылкой на УВД Таласской области сообщил, что всего собрались на акцию около 200 человек.
«Избиратели заявляют, что кандидат Дастан Джумабеков, бывший спикер парламента, занимался подкупом. Они требуют отстранить его от выборов», — пишет «Азаттык».
Сам Джумабеков пока не прокомментировал этот митинг. Ранее в период предвыборной агитации ЦИК несколько раз оштрафовала Джумабекова из-за нарушений правил агитации.
По предварительным данным ЦИК, за Джумабекова в этом округе проголосовали 13 252 человек или 39,25% избирателей.
Вслед за ним идёт Мирлан Назарбеков. Он набрал на 62 голоса меньше, чем Джумабеков.
Парламентские выборы
Парламентские выборы в Кыргызстане проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам.
По предварительным данным ЦИК, в парламент проходят 7 партий: «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Ишеним», «Ыйман Нуру», «Альянс», «Эл умуту» и «Бутун Кыргызстан».
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