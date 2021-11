В селе Кызыл-Адыр в Таласской области граждане, недовольные предварительными итогами выборов по Манасскому избирательному округу, 30 ноября вышли на митинг. Об этом пишет «Азаттык». По данным Turmush, вышедшие на митинг — сторонники кандидата в депутаты по этому округу Мирлана Назарбекова. Kaktus.media со ссылкой на УВД Таласской области сообщил, что всего собрались на акцию около 200 человек. Митинг в селе Кызыл-Адыр. Фото: «Азаттык» «Избиратели заявляют, что кандидат Дастан Джумабеков, бывший спикер парламента, занимался подкупом. Они требуют отстранить его от выборов», — пишет «Азаттык». Сам Джумабеков пока не прокомментировал этот митинг. Ранее в период предвыборной агитации ЦИК несколько раз оштрафовала Джумабекова из-за нарушений правил агитации. По предварительным данным ЦИК, за Джумабекова в этом округе проголосовали 13 252 человек или 39,25% избирателей. Вслед за ним идёт Мирлан Назарбеков. Он набрал на 62 голоса меньше, чем Джумабеков. Парламентские выборы Парламентские выборы в Кыргызстане проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам. По предварительным данным ЦИК, в парламент проходят 7 партий: «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Ишеним», «Ыйман Нуру», «Альянс», «Эл умуту» и «Бутун Кыргызстан». Читать по теме: Президент: ГКНБ проверит специалиста ЦИК, который ошибся при публикации данных об итогах выборов

