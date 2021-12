В Центральной избирательной комиссии заявили, что на всех участках при ручном подсчете присутствовали наблюдатели и заинтересованные стороны. По словам зампредседателя ЦИК Нурлана Койчукеева, весь процесс выборов был открытым. Нурлан Койчукеев. Фото: «Кабар» «Все было сделано открыто, каждый бюллетень, за кого отдали голос показываются. Затем это все складывается, суммируется, на это ушло достаточно много времени. После завершения подсчета составляется протокол, в котором отражается вся информация о том, какая партия или кандидат сколько голосов получили», — заявил он. Также Койчукеев рассказал, как прошла встреча ЦИК и Гражданского комитета с представителями партий, которая была устроена для независимой проверки достоверности данных АСУ и ручного подсчета голосов. По его словам, среди тех, кто пришел из партий, были лица, заинтересованные в том, чтобы разобраться в проблеме, и они вносили свои предложения, но были и люди, целью которых было «свалить вину на кого-то, они пытались собрать себе дивиденды». «Те, кто набрал наименьшее количество голосов, обычно кричат больше всех. Система была введена в первый раз, и необходимо признать, что были погрешности. Многие люди, особенно в селах, не знали куда поставить галочку, поэтому большой процент испорченных бюллетеней», — заявил Койчукеев. Однако наблюдателям «Клоопа» в день выборов массово не выдавали копии протоколов и не разрешали им присутствовать при ручном подсчете голосов. Кроме этого, члены УИК массово переписывали оригиналы протоколов. Протокол — это основной документ, утверждающий итоги голосования. В идеале, после ручного подсчета голосов любые изменения в протоколы недопустимы. Но при заполнении документа члены комиссии часто допускают ошибки. Если эти ошибки члены УИК исправляют, то они должны составлять соответствующий акт. Почему это важно? Голоса на выборах считают дважды: сначала через автоматические урны, затем вручную. По закону, результатами выборов считаются именно данные ручного подсчета. Наблюдателям нужно фиксировать первоначальные и измененные протоколы, чтобы исключить возможность фальсификации при подсчете голосов. Ведь данные именно ручного подсчета определяют итог выборов. В день выборов на сайте ЦИК произошел сбой — там отображались некорректные данные. Вследствие этого несколько партий усомнились в правильности результатов выборов. Именно поэтому очень важно, чтобы данные ручного подсчета голосов были прозрачными. Однако на деле возникает много вопросов к тому, как избирательные комиссии вели ручной подсчет голосов. По теме: Наблюдателям массово не выдавали копии протоколов и переписывали их. Объясняем, почему это плохо

