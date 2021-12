7 декабря глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила, что Рыскелди Момбеков не исключен из списка кандидатов в депутаты, а все голоса, которые он получил на выборах, остаются в программе. Момбеков баллотировался от партии «Социал Демократы», которая по итогам выборов в парламент не прошла. 24 ноября, ЦИК приняла решение об исключении Рыскелди Момбекова из гонки. Но 27 ноября Административный суд отклонил решение ЦИК и восстановил Момбекова в выборной гонке. Так что избиратели могли за него голосовать. Пытались исключить из гонки Момбекова из-за информации о его поддельном дипломе. Тогда политик и его представители утверждали, что диплом настоящий, но был утерян. Однако на этом заседании ЦИК выяснилось, что есть копия диплома — в Дипакадемии. Проблемы с дипломом Ранее Момбекова заподозрили в подделке диплома и в ГКНБ даже начали досудебное производство по этому факту. По данным Госкомитета, регистрационный номер диплома политика принадлежит другому человеку. И, якобы, используя этот диплом, Момбеков смог поступить на заочное отделение в Дипакадемию и получил второе высшее образование. ЦИК несколько заседаний рассматривал этот вопрос. На заседании 24 октября завотделом правового обеспечения ЦИК Мадина Кутбердиева сообщила, что по данным минобразования, Рыскелди Момбеков не значится в архивном фонде вуза как выпускник юридического факультета КНУ. Представитель «Социал-демократов» в ответ заявил, что Момбеков потерял диплом и подавал в МВД заявление об утере. В партии ранее говорили, что кандидат потерял документы в ходе апрельской революции 2010 года. Он отметил, что решать подлинный диплом у кандидата или нет — прерогатива суда, и попросил ЦИК позволить Момбекову участвовать в гонке. Член ЦИК Абдыжапар Бекматов напомнил, что на прошлом заседании 19 ноября представителям Момбекова говорили, что если диплом утерян, то кандидат может запросить дубликат у ВУЗа. В итоге за отмену регистрации Момбекова проголосовали 10 членов ЦИК из 12. «Социал-демократы» считали, что обсуждение диплома Момбекова на заседании ЦИК — это «гонения и попытка надавить на оппозиционного депутата, сорвать его успешную агитационную кампанию». Согласно конституционному закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша, каждый кандидат должен иметь диплом о высшем образовании. Эту норму ввели в этом году. Но 27 ноября административный суд Бишкека восстановил регистрацию в качестве кандидата в депутаты члена партии «Социал-демократы» Рыскелди Момбекова. «Судья Бишкекского городского административного суда Азиз Эшалиев полностью удовлетворил мое заявление по решению ЦИК. Принятое 24 ноября решение ЦИК было отменено и меня снова включили в список. Считаю решение суда честным и справедливым», — сказал Момбеков Кто такой Рыскелди Момбеков? Рыскелди Момбеков — депутат парламента от СДПК, сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В последний год не раз критично высказывался в отношении представителей власти, в том числе в отношении своих коллег депутатов. Например, он раскритиковал депутатов, ездивших «на чай» к президенту Садыру Жапарову, а после встречи изменивших свою позицию по поводу ряда законопроектов. Требовал отставки главы минздрава Алымкадыра Бейшеналиева, называя его комиком, а не министром. Момбеков говорил, что чиновник опозорил страну с настойкой аконита (иссык-кульский корень), как лекарства от COVID-19. А министра цифрового развития Дастана Догоева Момбеков и вовсе обвинил в коррупции.

