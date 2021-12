Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прокомментировал снижение поступлений в республиканский бюджет от ЗАО «Кумтор Голд Компани». Ранее минфин сообщил, что сначала этого года в бюджет от компании поступило почти 6,9 млрд сомов, при этом за весь 2020 год от «Кумтора» поступило 9,6 млрд сомов. Жапаров отметил, что «по “Кумтору” все нормально» и поступления «идут в том объеме, который положен». Он надеется на то, что по итогам года «Кумтор» выполнит все планы по добыче золота. «Один видит, что стакан полупустой, другой — что наполовину полон. Информация такая, что каждый преподносит ее в меру своих возможностей и своих умозаключений. Комментировать каждый раз ту или иную версию достаточно тяжело. Я думаю, министр финансов это еще раз прокомментирует […] Помните, говорили, что там было затопление. Этой воды там сейчас нет. Сейчас они вышли на показатель в около 1,5 тонн хорошего качественного золота. Надеюсь, что по итогам 12 месяцев они все планы выполнят», — сказал он.

Глава кабмина добавил, что до Нового года планируется завершить переговоры с менеджментом канадской компании Centerra Gold Inc. «По крайней мере такое поручение я получил. И мы докажем, что кыргызские граждане могут сами реализовывать такие крупные проекты», — отметил он. Кумтор находится под управлением кыргызских властей уже 7 месяцев — 17 мая внешним управляющим «Кумтор Голд Компани» назначили Тенгиза Болутурука. В ответ канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука. Под контролем кыргызских властей информация об объемах добытого и проданного золото с рудника Кумтор больше не публикуется, как это было раньше при Centerra. Такой информации от внешнего управляющего «Кумтора» не могут добиться и депутаты парламента. По словам самого Болтурука, он не может предоставить информацию о производственных показателях с тех пор, как вступил в должность. Все из-за того, что Centerra может неправильно интерпретировать данные. Сейчас кыргызские власти ведут с канадской компанией несколько судебных тяжб. Однако, в конце сентября Акылбек Жапаров сообщил, что всего за четыре месяца под внешним управлением на руднике добыли 4,1 тонны золота, которую оценивают в $61-62 млн. Он добавил, что золото находится на территории страны. 27 сентября председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что за июнь-июль этого года доход от месторождения составил $90 млн. Читать по теме: Меньше, чем прошлом году. В бюджет от «Кумтора» поступило почти 7 млрд сомов

