В Бишкеке на фасаде здания 7-общежития Кыргызской государственной медакадемии появился мурал, посвященный медикам и Адинай Мырзабековой. Фото: vesti.kg Известно, что мурал изобразил художник Марлен Бакачиев по заказу ВУЗа. Общая площадь мурала составляет 200 квадратных метров. На одной части стены художник изобразил волонтёрку Адинай Мырзабекову, которая погибла 13 июля 2020 года во время разгара коронавирусной инфекции. На второй части мурала изображена маленькая девочка, протягивающая цветок медицинским работникам на фоне флага Кыргызстана. Лечила больных и скончалась на работе 21-летняя Адинай училась на пятом курсе КГМА и была волонтеркой в стационаре, где лечила больных с COVID-19. Она скончалась 13 июля 2020 года. Минздрав сообщил, что в тот вечер Адинай резко стало плохо и у нее начались судороги. Медики 40 минут пытались реанимировать девушку, но она скончалась. Позже власти сообщили, что у нее была двусторонняя пневмония. Однако коллеги и близкие девушки заявляли, что Адинай не жаловалась на плохое самочувствие, а руководство клиники давило на них, чтобы снять с себя ответственность за ее смерть. Тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков навестил семью Адинай и наградил ее посмертно медалью «Эрдик» за самоотверженный труд и вклад в борьбу с COVID-19. Также уже 2 октября 2020 года Жээнбеков вместе с близкими покойной посетил парк, который назвали в честь Адинай, и установил макет будущей стелы в память о жертвах коронавируса. 2 июля 2021 года Мырзабековой открыли памятник в здании КГМА в Бишкеке. Бюст, выполненный из бронзы, установили однокурсники Мырзабековой — они выпускники 2021 года. В церемонии участвовали ректорка КГМА, Индира Кудайбергенова, сотрудники ВУЗа, а также родственники и однокурсники Адинай.

