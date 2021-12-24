В Бишкеке сносят гостиницу «Иссык-Куль». Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в управделами президента.
В ведомстве рассказали, что дальнейшая эксплуатация здания гостиницы опасна и невозможна, потому что здание простаивало на протяжении многих лет, обветшало и находится в аварийном состоянии.
«Здание представляет опасность для окружающих. Несмотря на отгороженность, на территорию очень часто приходят горожане, здание может обрушиться в любой момент, и находящиеся на территории гостиницы люди, могут пострадать», — сообщили в ведомстве.
По информации управделами президента, на реконструкцию потребовалась бы сумма, которая практически соразмерна строительству нового здания.
Рабочие на месте сообщили 24.kg, что на днях к месту сноса здания приезжали представители управделами президента, а также председатель кабмина Акылбек Жапаров, и проинспектировали работу.
«Обязательно донесите до народа, законно ли это. Сюда приезжали чиновники, осматривали все. Оказалось, что в планах возвести здесь Белый дом. Горожане же жалуются на пробки, перекрытие дорог. Вот поэтому хотят сюда перенести здание парламента, сроки пока неизвестны», — рассказал один из мужчин, представившихся рабочими на объекте.
«Клооп» поинтересовался в управделами президента и насчет переноса Белого дома, но в ведомстве оставили вопрос без комментариев.
Митинг в гостинице за Садыра Жапарова
15 октября 2020 года у здания гостиницы «Иссык-Куль» устроили митинг около 500 сторонников Садыра Жапарова, который на тот момент занимал должность премьер-министра страны. Собравшиеся требовали отставки тогдашнего спикера парламента Каната Исаева, который по Конституции должен был стать и.о президента до выборов нового главы государства.
Собравшиеся требовали отставки Исаева, чтобы и.о президента страны стал Жапаров. В руках у них были баннеры с лозунгами «Наш президент Садыр Жапаров» и «Канат Исаев кетсин [уходи]». Такие же лозунги выкрикивали и сами собравшиеся.
В тот день они собирались возле самого здания гостиницы, но после того, как число сторонников стало увеличиваться, они зашли внутрь и даже пробрались на крышу.
Гостиница «Иссык-Куль»
В апреле 2021 года в пресс-службе «Бишкекглавархитектуры» сообщили журналисту «Клоопа», что гостиница «Иссык-Куль», расположенная в южной части Бишкека, утратила свой статус памятника архитектуры.
По их информации, такое решение было принято по инициативе Управления делами президента, так как гостиница находится на балансе управления.
«Балансодержатель здания, обратился в мэрию о внесении в Государственный список истории и культуры Бишкека местного значения пометки об “утрате” статуса памятника архитектуры гостиницы “Иссык-Куль”», — сообщили в главархитектуре.
Вопрос об утрате статуса памятника начали рассматривать еще с июня 2020 года. Тогда была создана специальная комиссия при минкульте, которая рассматривала вопрос историко-культурного наследия.
По результатам работы, комиссия решила, что гостиница находится «в крайне неудовлетворительном состоянии, не подлежит дальнейшей эксплуатации и утратило архитектурно-художественную ценность».
Гостиничный комплекс «Иссык-Куль» был построен в южной части Бишкека в 1984 году к 60-летию образования Киргизской ССР.