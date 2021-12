В Бишкеке сносят гостиницу «Иссык-Куль». Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в управделами президента. Снос здания гостиницы “Иссык-Куль”. Фото: 24.kg В ведомстве рассказали, что дальнейшая эксплуатация здания гостиницы опасна и невозможна, потому что здание простаивало на протяжении многих лет, обветшало и находится в аварийном состоянии. «Здание представляет опасность для окружающих. Несмотря на отгороженность, на территорию очень часто приходят горожане, здание может обрушиться в любой момент, и находящиеся на территории гостиницы люди, могут пострадать», — сообщили в ведомстве. По информации управделами президента, на реконструкцию потребовалась бы сумма, которая практически соразмерна строительству нового здания. Рабочие на месте сообщили 24.kg, что на днях к месту сноса здания приезжали представители управделами президента, а также председатель кабмина Акылбек Жапаров, и проинспектировали работу. «Обязательно донесите до народа, законно ли это. Сюда приезжали чиновники, осматривали все. Оказалось, что в планах возвести здесь Белый дом. Горожане же жалуются на пробки, перекрытие дорог. Вот поэтому хотят сюда перенести здание парламента, сроки пока неизвестны», — рассказал один из мужчин, представившихся рабочими на объекте. «Клооп» поинтересовался в управделами президента и насчет переноса Белого дома, но в ведомстве оставили вопрос без комментариев. Митинг в гостинице за Садыра Жапарова 15 октября 2020 года у здания гостиницы «Иссык-Куль» устроили митинг около 500 сторонников Садыра Жапарова, который на тот момент занимал должность премьер-министра страны. Собравшиеся требовали отставки тогдашнего спикера парламента Каната Исаева, который по Конституции должен был стать и.о президента до выборов нового главы государства. Сторонники Садыр Жапарова в гостинице Иссык-куль. Собравшиеся требовали отставки Исаева, чтобы и.о президента страны стал Жапаров. В руках у них были баннеры с лозунгами «Наш президент Садыр Жапаров» и «Канат Исаев кетсин [уходи]». Такие же лозунги выкрикивали и сами собравшиеся. В тот день они собирались возле самого здания гостиницы, но после того, как число сторонников стало увеличиваться, они зашли внутрь и даже пробрались на крышу. Гостиница «Иссык-Куль» В апреле 2021 года в пресс-службе «Бишкекглавархитектуры» сообщили журналисту «Клоопа», что гостиница «Иссык-Куль», расположенная в южной части Бишкека, утратила свой статус памятника архитектуры. По их информации, такое решение было принято по инициативе Управления делами президента, так как гостиница находится на балансе управления. «Балансодержатель здания, обратился в мэрию о внесении в Государственный список истории и культуры Бишкека местного значения пометки об “утрате” статуса памятника архитектуры гостиницы “Иссык-Куль”», — сообщили в главархитектуре. Вопрос об утрате статуса памятника начали рассматривать еще с июня 2020 года. Тогда была создана специальная комиссия при минкульте, которая рассматривала вопрос историко-культурного наследия. По результатам работы, комиссия решила, что гостиница находится «в крайне неудовлетворительном состоянии, не подлежит дальнейшей эксплуатации и утратило архитектурно-художественную ценность». Гостиничный комплекс «Иссык-Куль» был построен в южной части Бишкека в 1984 году к 60-летию образования Киргизской ССР. Читать ещё: «Каждое здание — это судьба». Как (не) сохраняется архитектурное наследие Бишкека?

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!