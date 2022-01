2021 год был полон политических событий: избрание новых депутатов, смена основного закона страны, многочисленные задержания политиков и бывших чиновников. «Клооп» собрал самые главные фото 2021 года, описавшие самые важные события в Кыргызстане. Январь. Новый президент Инаугурация Садыра Жапарова. Фото: Пресс-служба президента. 2021 год начался с избрания нового президента. Садыр Жапаров, по данным ЦИК, набрал 79% голосов избирателей на выборах, прошедших 10 января. В конце января уже состоялась его инаугурация. Вместе с президентскими выборами в Кыргызстане прошел референдум. По его итогам, Кыргызстан стал страной с президентской формой правления. Февраль. Суд Матраимова Райымбек Матраимов на заседании суда. Фото: «Азаттык». В Бишкеке 11 февраля состоялось давно ожидаемое судебное заседание по делу Райымбека Матраимова — бывшего замглавы кыргызской таможни и фигуранта самого громкого коррупционного скандала в истории Кыргызстана. Матраимов признал свою вину в коррупционных схемах на таможне. Суд оштрафовал его на 260 тысяч сомов (3 тысячи долларов США). Это 0,00043% от доказанной суммы в 700 миллионов долларов США, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне. Кроме штрафа, Матраимов ранее возместил государству ущерб, перечислив 2 млрд сомов (24 млн долларов США) — это почти 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы. «Украв миллиард, заплатите копейки и останетесь в выигрыше.(…) Это явный признак того, что государственная машина защищает весь клан Матраимовых» — заявил тогда один из авторов журналистского расследования о контрабанде и коррупции в таможне Али Токтакунов. Март. Марш за равноправие Марш 8 марта. Фото: Александра Титова/ «Клооп» Марш 8 марта в Бишкеке в этом году стал отголоском акции прошлого года, когда на активисток напали неизвестные, а потом их задержали милиционеры. Тогда было нарушено их право на свободу мирных собраний, так и звучал один из лозунгов: «Женское счастье — в свободе мирных собраний». В этом году на акцию солидарности борьбы женщин за равные права и возможности пришло около 500 человек. Они выступили против фемицида — убийств женщин мужчинами в результате гендерного насилия при попустительстве государства. Апрель. Баткен Это Мадина Рахматжанова, жительница села Интернационал в Баткенской области. Ей было 12 лет, когда в неё попали осколки артиллерийской мины, разорвавшейся рядом с ней и её мамой и сестрой. Они вместе бежали из дома, когда таджикские военные и гражданские с оружием вторглись на территорию Кыргызстана. Тогда на кыргызско-таджикской границе в Баткене произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли 36 кыргызстанцев, еще 154 человека получили ранения разной степени тяжести. Потери были и со стороны Таджикистана. Их власти сообщили о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных. Вооруженный конфликт длился три дня. В приграничных селах были разрушены более ста домов. Также были сожжены школы, детсады и магазины. Этот конфликт на кыргызско-таджикской границе стал самым крупным за последние несколько лет. Май. Новая Конституция Жапаров подписывает новую Конституцию. Фото: Пресс-служба аппарата президента Президент Садыр Жапаров 5 мая подписал новую Конституцию, по которой вскоре в стране изменили Уголовный и другие кодексы. Новую Конституцию сразу после первой публикации окрестили «Ханституцией», потому что в ней почти вся власть сконцентрирована в руках президента. Проводились митинги, юристы и Венецианская комиссия призывали пересмотреть и доработать проект основного закона. Однако это не остановило Жапарова. Июнь. Похищение инанды Митинг сторонников Орхана Инанды. Фото: Игорь Коваленко/ «Азаттык». Лето 2021 года началось с исчезновения президента сети лицеев «Сапат» Орхана Инанды. Больше месяца его искали в Кыргызстане, его искал Интерпол. В Бишкеке почти весь месяц проходили митинги с требованием найти гражданина Кыргызстана. Но позже выяснилось, что его похитили турецкие спецслужбы. А власти Кыргызстана заявили, что он получил кыргызский паспорт незаконно. Инанды обвинили в «Управлении вооруженной террористической организацией» и причастности к FETO. Прокуратура Анкары потребовала для него наказания в виде лишения свободы сроком от 15 до 22 с половиной лет. Сам Инанды рассказал о том, как его незаконно похитили из Кыргызстана и пытали. Июль. Засуха Поле. Фото: ИА Turmush С наступлением лета кыргызские фермеры начали жаловаться на засуху и маловодье. В июле уже часть их посевов сгорела. В Чуйской области ввели режим ЧС, а МЧС же практически ежедневно выезжало на тушение пожаров — горели поля, сухотравье, камыши, и уже собранные кормовые травы на территории сельских хозяйств. Это привело к ожидаемой цепочке событий: цены на кормовые травы и зерно подорожали, соответственно цены на мясо и муку тоже. Кабмин предпринял ряд мер, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Тем не менее, проблему с водой решить не удалось. Эксперты прогнозируют, что в Кыргызстане маловодье будет ближайшие несколько лет. Август. Возвращение Акаева Аскар Акаев у здания ГКНБ. Фото: Ислам Розиев/ «Клооп». В августе в Кыргызстане произошло много событий, однако самым обсуждаемым стало возвращение первого свергнутого президента Аскара Акаева впервые за 16 лет. Он 2 августа прилетел в Бишкек из Москвы. В ГКНБ заявили, что он прилетел для дачи показаний по делу Кумтора. Акаев сказал, что перед этим он лично встретился с нынешним президентом Садыром Жапаровым. Вскоре выяснилось, что приезд свергнутого главы государства был обговорен между Владимиром Путиным и Жапаровым. Акаев прилетел в Бишкеке и в декабре. Позже, вернувшись в Россию, он заявил, что все дела против него закрыты и теперь он может приезжать в Кыргызстан, когда захочет. Однако в ГКНБ сообщили, что это не совсем так — Акаеву предъявили новое обвинение. Сентябрь. Талибы Масадыков пожимает руку и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хана Муттаки. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана. Спустя всего месяц после того, как организация «Талибан» захватила власть в Афганистане, кыргызские власти начали налаживать с связь с признанной в Кыргызстане террористической организацией. 23 сентября в Кабуле зампредседателя Совета безопасности Кыргызстана Таалатбек Масадыков встретился с назначенным талибами и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки. Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, которая провела встречу на таком уровне с правительством, назначенным «Талибаном». «Талибан» — радикальная организация, запрещенная и признанная террористической в ряде стран мира. С приходом талибов в Афганистане начался голод, процветает наркобизнес. Сильная опасность угрожает всем афганкам — девушкам и женщинам. Им запретили выходить из дома без сопровождения мужчины, показывать свое лицо на публике, женщин массово уволили с их работы, а университеты закрылись на неопределенный срок. Подобные ограничения в правах — лишь часть того, с чем приходится иметь дело женщинам в Афганистане. Другая история — физическое насилие вплоть до убийств. Октябрь. Энергокризис Уголь. Фото: Пресс-служба аппарата президента. 1 октября замглавы кабмина Азиз Аалиев призвал кыргызстанцев экономить электроэнергию. Кыргызстан столкнулся с самым масштабным за последние годы энергетическим кризисом из-за низкого уровня воды в Токтогульском водохранилище. Власти в стране начали вводить лимиты на потребление электроэнергии. Так, 5 ноября «Северэлектро» временно установило лимит мощности потребления электроэнергии на счетчиках. По словам Жапарова, страна получает электроэнергию из соседних Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Из-за энергокризиса власти начали призывать кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ. 12 октября кабмин ввёл госрегулирование цен на уголь — он установил цену от 1250 сомов до 1330 сомов за тонну угля для того, чтобы не допустить роста цен на уголь в осенне-зимний период. Ноябрь. Больницы и музей Ошская детская больница. Фото: Азамат Абсаттаров Осенью в Кыргызстане резко увеличилось количество детей, болеющих ОРВИ. Власти заявляли, что все под контролем и в больницах есть свободные койки. Однако их было недостаточно. В начале ноября в сети появилось фото из Ошской детской больницы — там матери с заболевшими детьми были вынуждены спать на каменном полу в коридоре больницы. Открытие Исторического музея в Бишкеке. Фото: Анастасия Лысогорова/«Клооп». Также в ноябре произошло значимое событие, которого кыргызстанцы ждали пять лет. 19 ноября открылся исторический музей в Бишкеке. Его закрыли на ремонт в марте 2016 года. Реконструкцию планировали закончить за полтора года, но в итоге открытие музея неоднократно откладывали. Летом 2018 года Генпрокуратура начала расследование по факту реконструкции Исторического музея. Из-за этого открытие музея снова приостановили. Последней озвученной проблемой, которая мешала открыть музей, была задолженность кыргызских властей немецкой фирме-подрядчику. Долг в 225 тысяч евро заплатили в начале ноября. Декабрь. Новый созыв Депутаты нового седьмого созыва. Фото: Пресс-служба парламента. В декабре подвели итоги парламентских выборов и 29 числа состоялось первое заседание седьмого созыва депутатов Жогорку Кенеша. По новой Конституции депутатов всего 90, 36 из них — одномандатники. Несмотря на то, что в день выборов протоколы массово переписывались и произошел сбой сайта ЦИК, на котором отображались данные голосования, Центризбирком признал эти выборы состоявшимися. Так, новый созыв утвердил спикера парламента. Им вновь стал Талант Мамытов. Больше всего мандатов получила партия «Ата-Журт Кыргызстан», которую связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

