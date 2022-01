Фото пресс-служба правительства Кыргызстана В пресс-службе Министерства обороны Кыргызстана 10 января рассказали, какой объект охраняют кыргызские миротворцы, отправленные в Казахстнан по линии ОДКБ. По данным минобороны, кыргызские военнослужащие осуществляют охрану стратегического объекта ТЭЦ-2 в городе Алматы. «Основной задачей миротворческих сил государств-членов ОДКБ является охрана и оборона особо важных и стратегических объектов на период их краткосрочного пребывания в Казахстане», — отметили в министерстве. Кыргызстана отправил в Казахстан свои военные силы после одобрения Жогорку Кенеша и президента Садыра Жапарова. По информации минобороны, в соседнюю республику отправили 150 военных, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. Переброску военных совершили через российскую военную базу «Кант», которая находится в Кыргызстане. Начать миротворческую миссию в соседнем государстве попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, когда выступал с обращением 5 января. Тогда он обратился к странам-членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также он заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Сразу после обращения Токаева, премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан. По просьбе Токаева, Армения приняла решение направить в казахстан от 100 до 300 военнослужащих, Россия — 1 400, Беларусь — 300, а Таджикистан — от 100 до 200 человек. Митинги в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. 6 января ряд казахских СМИ сообщили, что на площади в Алматы был убит как минимум один демонстрант. Между тем власти Казахстана называли действия силовиков «зачистками» или «антитеррористической операцией». В своем последнем обращении к ОДКБ 10 января Токаев сообщил, что точное количество погибших среди гражданских все еще уточняется. Читать еще: Токаев назвал события в Казахстане «попыткой госпереворота» Институт омбудсмена: В Шымкенте задержан и избит кыргызстанец — он в тяжелом состоянии Как история кыргызского пианиста поможет раскрыть ложь властей Казахстана

