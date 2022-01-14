Республиканский штаб заявил, что за минувшие сутки в Кыргызстане выявили 586 случаев заражения коронавирусом. Больше всего в Бишкеке — 435.
- Ош — 22;
- Чуйская область — 49;
- Ошская область — 9;
- Таласская область — 11;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 17;
- Джалал-Абадская область — 37;
- Баткенская область — 5.
Всего за весь период пандемии в Кыргызстане зафиксировали уже 188 206 заражённых коронавирусом.
Известно, что за сутки не стало одно пациента с COVID-19. Всего в стране умерли уже 2827 человек.
Также сообщается, что за минувшие сутки выздоровели 111 человек. Общее число выздоровевших — 180 740.
В стационарах на лечении находятся 660 человек, а на амбулаторном 2490.
За прошедшие сутки вакцину получили 7517 человек, из них 3494 первую дозу и 4023 вторую.
Всего полную вакцинацию в стране прошли только 1 051 159 человек. Это всего лишь 16% от населения Кыргызстана. Для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы привились не менее 70%.
Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев 12 января заявлял, что в Кыргызстане выявлен новый штамм коронавирусной инфекции — омикрон. Кроме того, он предполагал, что омикрон может побить рекорд случаев COVID-19 в стране из-за высокого риска быстрого распространения.
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Власти не раз обращались к кыргызстанцам с сообщениями о важности вакцинации. На сегодняшний день в Кыргызстане доступны следующие вакцины:
- Astra Zeneca;
- Спутник V;
- Sinopharm;
- Pfizer;
- QazVac;
- Sinovac;
- Moderna.
Также в Кыргызстане с 20 декабря все желающие могут получить бустерную дозу вакцины против коронавируса.
Бустерная доза — это третья доза вакцины. Она необходима людям, у которых спустя время после первичной вакцинации снизился иммунитет к коронавирусной инфекции.