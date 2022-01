Республиканский штаб заявил, что за минувшие сутки в Кыргызстане выявили 586 случаев заражения коронавирусом. Больше всего в Бишкеке — 435. Ош — 22;

Чуйская область — 49;

Ошская область — 9;

Таласская область — 11;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 17;

Джалал-Абадская область — 37;

Баткенская область — 5. Всего за весь период пандемии в Кыргызстане зафиксировали уже 188 206 заражённых коронавирусом. Известно, что за сутки не стало одно пациента с COVID-19. Всего в стране умерли уже 2827 человек. Также сообщается, что за минувшие сутки выздоровели 111 человек. Общее число выздоровевших — 180 740. В стационарах на лечении находятся 660 человек, а на амбулаторном 2490. За прошедшие сутки вакцину получили 7517 человек, из них 3494 первую дозу и 4023 вторую. Всего полную вакцинацию в стране прошли только 1 051 159 человек. Это всего лишь 16% от населения Кыргызстана. Для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы привились не менее 70%. Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев 12 января заявлял, что в Кыргызстане выявлен новый штамм коронавирусной инфекции — омикрон. Кроме того, он предполагал, что омикрон может побить рекорд случаев COVID-19 в стране из-за высокого риска быстрого распространения. По теме: Что известно о новом штамме «омикрон» и как минздрав готовится к его приходу в страну? Рассказываем Власти не раз обращались к кыргызстанцам с сообщениями о важности вакцинации. На сегодняшний день в Кыргызстане доступны следующие вакцины: Astra Zeneca;

Спутник V;

Sinopharm;

Pfizer;

QazVac;

Sinovac;

Moderna. Также в Кыргызстане с 20 декабря все желающие могут получить бустерную дозу вакцины против коронавируса. Бустерная доза — это третья доза вакцины. Она необходима людям, у которых спустя время после первичной вакцинации снизился иммунитет к коронавирусной инфекции.

