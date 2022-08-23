Кыргызстанцев просят покинуть Украину до «полной стабилизации ситуации». С таким призывом выступил посол Кыргызстана в Украине Идрис Кадыркулов.

Кроме того, он призвал соотечественников, планирующих посетить Украину, временно отложить поездку.

Кадыркулов также сообщил, что власти Украины рекомендуют не посещать центральную часть Киева и места массового скопления людей в ближайшие дни. В интересах безопасности украинские власти также призывают не находиться вблизи военных и административных учреждений.

Война в Украине

Больше пяти месяцев прошло с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля. За это время оттуда уехали уже более 10 миллионов человек, а 14 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

Через месяц после начала российского вторжения в Украину кыргызские дипломаты сообщили, что МИД и посольства эвакуировали оттуда более 700 кыргызстанцев. Из-за боевых действий их вывозили на родину через европейские страны: Молдову, Румынию, Болгарию, Венгрию, Польшу и Турцию. Но до эвакуационных авиарейсов смогли добраться не все. Многие граждане и уроженцы Кыргызстана эвакуировались самостоятельно.

Западные страны, в том числе США, ввели беспрецедентные экономические санкции в отношении России в ответ на вторжение российских войск в Украину. Это сделало Россию мировым лидером по объему наложенных санкций.

Кыргызские власти неоднократно заявляли, что придерживаются нейтралитета в вопросе войны в Украине. Однако в последнее время заметно, что кыргызские власти пытаются сблизиться с российской стороной.

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