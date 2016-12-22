Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) потратил 45 млн сомов от Всемирного банка на создание единого реестра госсобственности. Однако подобный портал уже существовал.

Всемирный банк в апреле 2014 года выделил по просьбе властей Кыргызстана 45 млн сомов на улучшение системы по управлению государственным имуществом. На эти деньги ФУГИ должен создать единый реестр государственной собственности — интернет-портал, к которому мог бы получить доступ каждый.

Однако на момент выделения средств при ФУГИ уже существовал сайт, который хранил и выдавал информацию о государственных объектах и обрабатывал данные.

Система была бесплатно создана объединением «Союз кризис-менеджеров Кыргызстана» — она позволяла, по словам главы организации Эльмиры Мыкыевой, автоматизировать работу ФУГИ на 80 процентов.

«Мы не получаем ни гранта, ничего. То есть у нас есть программисты, которые решили помочь и себя проверить. […] У нас цели одинаковые получились, мы помогаем госорганам, чтобы все было открыто, прозрачно, коррупции не было», — объяснила Мыкыева.

До 2015 года система «Союза кризис-менеджеров» была в тестовом режиме, но после этой даты она официально запустилась — её заполнили информацией, а сотрудников ФУГИ обучили, как пользоваться базой данных.

Но всё это оказалось напрасно, когда ФУГИ решил потратить выделенные 45 млн сомов не на совершенствование существующей системы, а на создание новой.

Мыкыева полагала, что ФУГИ объединит две системы — созданную «Союзом кризис-менеджеров» и новую, на которую выделили средства от Всемирного Банка, но этого не произошло.

«Мы думали, что будет интеграция, доработка, что они купят сервера. Они сами говорили, что деньги мы не потратим на то же самое, а заказали, по сути, то же самое», — говорит она.

Новая система ― «более детализированная»

Зампредседателя ФУГИ Назгуль Каипова сказала Kloop.kg, что новая система за 45 млн сомов — «более детализированная», в отличие от той, которая была создана «Союзом кризис-менеджеров».

«Естественно, в этой программе больше сведений, и это нам позволит в дальнейшем вести точный госучет», — сказала она.

При этом сама Каипова признает, что существующая на сегодняшний день система «отвечает всем параметрам». Однако разработчики — компании «Грант Торнтон Кыргызстан», «Грант Торнтон Армения» и «VX Soft Ltd. Ирландия» — отказались от интеграции двух систем из-за их несовместимости.

ФУГИ ответил на официальный запрос Kloop.kg, что одно из главных отличий — это подход к безопасности. Войти в новую систему можно будет только при помощи электронной цифровой печати.

Консультант Всемирного банка Нурдин Тынаев говорит, что основное отличие между системами в том, какое оборудование их обеспечивает. По его словам, первоначальная система не смогла бы вести учёт всего государственного имущества.

«Для инвентаризации недостаточно ее просто провести, информацию надо хранить и обновлять, а для этого нужны огромные базы данных, которые без техники невозможно хранить. Те, кто это делали («Союз кризис-менеджеров»), не могли на 70-80 тысяч долларов закупить для ФУГИ оборудование. В этом основное отличие», — сказал он.

Создание автоматизированной системы учета государственного имущества — это одна из приоритетных задач в программе правительства «Доверие и единство».

Согласно программе, система должна быть полностью готова в 2017 году.

За время реализации проекта в ФУГИ сменилось три руководителя. Один из них — Алмазбек Кадыркулов — был уволен указом премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, который жаловался на его работу в реализации этого самого проекта.

После него с лета 2016 года ФУГИ возглавляет Мэлис Мамбетжанов.

Много сил и времени потрачено зря

Председатель общественного совета при Министерстве финансов Бакытбек Сатыбеков говорит, что на новом портале будет только информация об инвентаризации госимущества, тогда как на портале, созданном «Союзом кризис-менеджеров», есть еще другие системы — регистрация договоров аренды, реестр объектов госсобственности, сведения о транспортных расходах и финансовые показатели организаций.

«Мы, помимо этого (инвентаризации госимущества — прим.ред.), показывали на портале отдел, связанный с финансовой отчетностью предприятий с государственной долей, а на новом сайте она отсутствует. Складывается впечатление, что это либо неинтересно им делать, либо преднамеренно скрывается от общественности», — считает Сатыбеков.

Он говорит, что на пополнение бесплатного портала было потрачено большое количество государственных средств и времени, что в итоге оказалось напрасно.

«Было потрачено много усилий не только на разработку ресурса, но и на обучение государственных чиновников на пользование этим информационным ресурсом. Было потрачено очень много времени на то, чтобы эти данные там оказались, реально очень большой массив данных накоплен с 2013 года. Очень много данных туда введено и затрачено человеко-часов и бюджетных денег для этого портала», — говорит Сатыбеков.

Он считает, что ФУГИ не заинтересован в обеспечении прозрачности из-за отсутствия информации о финансовой отчетности госпредприятий.

«Либо неинтересно обеспечивать эту прозрачность и подотчетность, и они просто хотят быстрее, каким-либо образом скрыть информацию, которая там появилась, либо им просто неинтересно пользоваться тем, что есть — они хотят дополнительных денег, пытаться делать новый проект, с нуля заполнять всю информацию», — говорит Сатыбеков.

Фото: «АКИпресс»