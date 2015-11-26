С 30 ноября по 11 декабря 2015 года, Kloop Media бесплатно обучит всех желающих, как полностью бесплатно создать сайт и почти бесплатно создать и опубликовать мобильное приложение для устройств, работающих на основе ОС “Андроид”.

Как показал опыт Kloop Media, СМИ, НПО, малый бизнес может успешно работать в Интернете только при условии наличия в команде технического специалиста, способного оперативно реагировать на Интернет-нужды организаций. К сожалению, большинство небольших малых организаций не располагают такими специалистами, и на ранних этапах развития таким специалистом может и должен стать кто-либо в руководстве организации.

Если вы хотите усилить свое присутствие в Интернете, не упустите этот уникальный шанс.

На тренинге вы узнаете как:

Бесплатно создать сайт

Почти бесплатно создать мобильное приложение на основе Android

Как сделать так, чтобы сайт и приложение были востребованы

Установить WordPress

Публиковать приложение в Play Market

Пользоваться бесплатными сервисами в Интернете

Делать резервное копирование и многое другое

Тренинг ведет тренер-маньяк, со-основатель Kloop.kg Ринат Тухватшин. Очень может быть, что вам придется ночевать в офисе или не спать дома, чтобы выполнить все его задания.

После первого дня тренинга, на который допускаются все желающие, будут отобраны 25 участников. Мы поделим их на ответственных за содержимое (контент) ресурса и разработчиков. Будут сформированы команды, которые по окончанию тренинга представят работающие сайты и приложения.

После первых 5 дней тренинг продолжится только для самых лучших команд.

Важно:

Обучение занимает целый рабочий день (с утра до вечера) в течение 10 дней.

Участники должны иметь на тренинге с собой свое личное оборудование (на котором в дальнейшем будут поддерживать сайт): компьютер (процессор минимум i3, 50 ГБ свободного места на диске) и телефон на базе Android.

Необходимы предварительные навыки владения компьютером и смартофоном/планшетом на уровне пользователя.

100% посещаемость обеспечивается денежным залогом в 3000 сомов, возвращаемым по окончанию тренинга.

Чтобы записаться на тренинг, заполните форму ниже:

