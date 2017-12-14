Россия: Уроженца Кыргызстана осудили на пять лет за вербовку в ИГИЛ

Московский окружной военный суд приговорил к пяти годам тюрьмы уроженца Кыргызстана за вербовка в террористическую группировку ИГИЛ. Выходец из Оша Обид Абдыраимов признал свою вину.

Судья объяснил после оглашения приговора, что Абдыраимову назначили «самое минимальное наказание, возможное по закону». Следствие просило для него шесть лет лишения свободы.

Обвиняемый признал свою вину в том, что с июля 2015 года по апрель 2017 в Санкт-Петербурге он завербовал в Исламское государство двоих уроженцев Средней Азии.

По словам его адвоката Виталия Фоменко, Абдыраимов начал контактировать с террористами после того, как у него умерла жена.

«Люди, исповедующие данную религию (ислам — прим. редакции), встречаются в определённых местах, в частности в мечетях, и там в том числе находятся разного рода злодеи, которые могут воспользоваться такими ситуациями», — сказал юрист.

Следствие утверждает, что осужденный смог завербовать двух человек, которые через Турцию добрались до подконтрольных ИГИЛ территорий, а затем один из них вернулся в Россию.

14 декабря депутаты Госдумы одобрили законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов. В Уголовный кодекс России внесли новое понятие — «пропаганда терроризма».

Теперь вербовщикам может грозить тюремное заключение от 8 лет до пожизненного заключения.

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