Парламент Армении избрал лидера оппозиционных митингов премьер-министром

Депутаты парламента Армении одобрили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Пашинян возглавлял массовые протесты против властей, которые проходили в Ереване с 13 апреля.

За кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра проголосовали 59 депутатов, против — 42. Чтобы стать главой правительства, ему нужно было всего 53 голоса.

Ваграм Багдасарян, лидер фракции Республиканской партии Армении (РПА), которая до этого момента была провластной, заявил, что она станет оппозицией.

«Мы, сохраняя нашу политическую позицию и опасения, идем по этому пути, мы готовы также быть оппозицией. Но мы не будем мешать интересам нашей страны, нашего государства […]. В отличие от наших предшественников-оппозиционеров, мы готовы видеть и ценить позитивное», — заявил Багдасарян.

1 мая РПА, имеющая большинство голосов в парламенте, проголосовала против кандидатуры Пашиняна на пост премьера, заявив, что он их «не убедил».

Во время голосования три фракции поддержали Пашиняна, в том числе и «Елк» — возглавляемая им оппозиционная фракция, которая и предложила его кандидатуру на пост премьера. На центральной площади Еревана тысячи сторонников оппозиции ждали результатов выборов.

Сразу после голосования парламента Пашинян выступил перед своими сторонниками и призвал к «тотальной забастовке» — блокировать дороги, аэропорты и железные дороги.

В результате забастовки движение в Ереване парализовало — демонстранты заблокировали городские улицы, трассу в ереванский аэропорт, городское метро и железнодорожные пути.

На следующий день депутаты РПА согласились поддержать кандидата от оппозиции на пост премьер-министра. Тогда лидер фракции Ваграм Багдасарян заявил, что кандидата от оппозиции должна выдвинуть треть депутатов парламента, чтобы получить поддержку РПА.

Протесты в Армении

Массовые митинги в Ереване начались в середине апреля. Демонстранты выступали против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Саргсян в течение 10 лет был президентом Армении. В конце своего второго президентского срока он провел конституционную реформу — полномочия президента ограничили и перераспределили в пользу премьер-министра, который выдвигается от партии или коалиции партий, получившей большинство на выборах.

Несмотря на протесты, парламент избрал главой правительства Сержа Саргсяна — тогда Никол Пашинян заявил о том, что протесты будут продолжаться и назвал их «бархатной революцией».

23 апреля Серж Саргсян подал в отставку. Несмотря на это, оппозиция продолжила акции протеста, требуя перевыборов парламента, который ранее избрал Саргсяна премьер-министром.

Также Пашинян заявил, что парламент должен утвердить его кандидатуру на пост главы правительства.

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