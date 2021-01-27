В МВД сообщили, что президентский кортеж на инаугурации избранного президента Садыра Жапарова 28 января всё-таки будет. В ведомстве заверили, что в этот день «не будут ограничивать движение транспорта» на проспектах Манаса, Чингиза Айтматова и Чуй. По их словам, движение на главной трассе и на перекрестках «будет как и в будние дни».

«Только, во время прохождения кортежа на несколько секунд будет останавливаться движение транспортных средств на перекрестках» — отметили в ведомстве.

По их словам, подразделения МВД в этот день будут работать в усиленном режиме и для обеспечения безопасности привлекут 2500 сотрудников.

«Мы просим водителей не нарушать правила дорожного движения и соблюдать культуру поведения на дорогах, не оставлять транспортные средства на проезжей части, на обочинах и вне парковочных мест», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД также призвали отнестись с пониманием к мерам по обеспечению общественной безопасности в Бишкеке.

Инаугурация Жапарова

Центральная избирательная комиссия признала Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызстана 20 января, спустя 10 дней после досрочных выборов главы государства. Позже стало известно, что инаугурация Жапарова пройдет 28 января в здании государственной Филармонии в Бишкеке.

Планировалось, что на инаугурацию потратят 10 млн сомов.

Уже 21 января в Бишкеке перекрыли проспект Манаса, который соединяет госрезиденцию «Ала-Арча» и филармонию. Вследствие этого в центре города образовались длинные пробки, что породило недовольство бишкекчан. Позже в патрульной милиции пояснили, что так репетируют инаугурацию Жапарова.

Однако, после общественной критики от перекрытия дорог отказались и сократили бюджет инаугурации до 8,5 млн сомов.

«Он решил провести инаугурацию скромно: не перекрывать дорогу и не тратить лишние средства. Он сказал, что такие вещи не нужны, когда народ так мучается. Исходя из этого, сейчас меняют сценарий [церемонии]», — сообщил тогда глава пресс-службы аппарата президента Нургазы Анаркулов.