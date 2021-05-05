Пресс-служба аппарата президента сообщила, что Садыр Жапаров 5 мая подписал Указ «О кабинете министров Кыргызской Республики».

Отмечается, что новая Конституция, принятая референдумом 11 апреля 2021 года, устанавливает президентскую форму правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Жапаров заявил, что правительство считается ушедшим в отставку и постановил преобразовать его в кабинет министров.

Теперь кабинет министров будет иметь такую структуру:

Министерство экономики и финансов;

Министерство обороны;

Министерство иностранных дел;

Министерство юстиции;

Министерство здравоохранения и социального развития;

Министерство образования и науки;

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики;

Министерство чрезвычайных ситуаций;

Министерство внутренних дел;

Министерство транспорта и коммуникаций;

Министерство энергетики и промышленности;

Министерство сельского, лесного и водного хозяйства;

Министерство по продвижению и защите инвестиций;

Министерство цифрового развития;

Государственный комитет по экологии и климату;

Государственный комитет национальной безопасности.

Кабинет министров теперь состоит из председателя, его первого заместителя, заместителя председателя — министра экономики и финансов, заместителя председателя, заместителя председателя — министра цифрового развития, министров и председателей государственных комитетов.

Улукбек Марипов указом президента назначен председателем кабинета министров. Ранее он занимал пост премьер-министра Кыргызстана.

Его первым заместителем назначен Артем Новиков, ранее занимавший пост первого вице-премьер-министра.

Улукбек Кармышаков назначен заместителем председателя кабинета министров – министром экономики и финансов. Ранее он был главой минэкономики в ранге вице-премьер-министра.

Заместителем председателя кабинета министров назначена Жылдыз Бакашова. До этого она была директором Национальной библиотеки, президенткой ассоциации публичных библиотек и вице-президенткой библиотечной ассамблеи Евразии.

Азамат Дыйканбаев назначен министром цифрового развития в ранге заместителя председателя кабинета министров. Ранее он занимал должность директора Госагентства связи при ГКИТиС.

При кабинете министров действуют следующие органы исполнительной власти:

Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений;

Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Госагентство интеллектуальной собственности и инноваций;

Государственная служба финансовой разведки.

Новая Конституция

Президент Садыр Жапаров 5 мая подписал новую Конституцию, принятую на референдуме 11 апреля 2021 года.

Центризбирком 30 апреля провел заседание, на котором признал референдум по смене Конституции от 11 апреля 2021 года состоявшимся. Референдум посетили 36,6% от числа граждан, которые могут голосовать. Из них за новую Конституцию проголосовали 79,3%, против — 13,7 % избирателей.

Теперь Кыргызстан должен в ближайшие месяцы будет изменить под новую Конституцию и новую форму правления почти что все законодательство, включая действующие кодексы.

Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс о проступках и Кодекс о нарушениях представят в Жогорку Кенеше уже через месяц. Их члены рабочей группы подготовят в ближайшие две недели, но работа идет за закрытыми от СМИ дверями.

С момента публикации проекта новой Конституции общественность и юристы не раз критиковали и сообщали о его недоработке. В частности юристы и сами депутаты не раз отмечали, что в случае принятия новой Конституции президент получит неограниченные возможности.

При этом судебная, исполнительная и законодательная власти будут находится под его руководством. Однако самого президента сложно будет привлечь к ответственности.