Пресс-служба Государственной таможенной службы сообщила, что ведомство возглавил полковник Самат Исабеков. Председатель кабмина Улукбек Марипов подписал распоряжение о его назначении 7 июня.

В этот же день зампред кабмина и глава минэкономфина Акылбек Жапаров представил Исабекова коллективу. Ранее эту должность занимал Кадыржан Семетеев.

По данным ведомства, новый председатель ГТС трудился в таможенных органах с 1996 года.

Кто такой Исабеков?

В открытых источниках про Самата Исабекова информации не так много. Однако, он фигурировал в совместном расследовании «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP про отмывание денег из Кыргызстана.

Он рассказал, как таможенная служба коррупционным путем получает тысячи долларов за то, что закрывает глаза на то, как из страны вывозят миллионы.

Главы ГТС

Его предшественник Кадыржан Семетеев был назначен председателем ГТС в октябре 2020 года, после смены власти в Кыргызстане. До него на этой должности успела побывать пару дней Эльнура Мамбетжунушева.

Она сменила на посту главы ГТС Алтынбека Торутаева. Как тогда отметила пресс-служба правительства, «данное решение принято в целях отстранения от работы в органах таможни «детей» семьи Матраимовых и демонтажа установленных ими коррупционных схем».