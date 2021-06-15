Недавно назначенный глава минэнерго Доскул Бекмурзаев на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил, что его ведомство разработало новые тарифы на электричество.

В ближайшее время их вынесут на общественное обсуждение.

Что предлагает Бекмурзаев?

По его словам, будет единый тариф для населения, без какого-либо деления на социальные группы или жителей высокогорья. Лимит на 1000 кВт/ч станет един для всего населения. Другой тариф будет для всех остальных категорий.



«Предлагается тариф в 1 сом 9 тыйынов для населения, то есть предлагается повысить тариф на 32 тыйына. Для жителей высокогорных районов не будет ограничений ни в зимний, ни в летний периоды по потреблению электроэнергии. Для основного населения предлагается оставить в зимний период порог в 1000 кВт/ч в связи с маловодьем. На остальные виды деятельности предлагаем повысить тариф до 5 сомов 4 тыйынов», — рассказал Доскул Бекмурзаев.

Сейчас в Кыргызстане действует тариф по 77 тыйын за 1 кВт.ч, но он действует, только если пользователи не превышают лимита ( это 700 кВт/ч для обычных пользователей и для высокогорных районов 1000 кВт/ч). Свыше лимита они платят по 2,16 сомов за каждый лишний кВт/ч. Юридические лица платят 2,24 сома за 1 кВт/ч, насосные станции платят него 77,9 сомов, детские дома по 1,58 сомов.

Для майнинг-ферм был установлен свой тариф в 2,91 сомов за 1 кВт/ч. Его установили в октябре 2020 года. Однако сейчас из-за энергокризиса майнеры стали фактически вне закона — их отлавливает ГКНБ в рамках работы «по демонтажу коррупционных проявлений в энергетическом секторе, а также с учетом существенного дефицита электроэнергии в республике».

Что уже предлагали?

Вопрос о повышении тарифов после октябрьских событий возник практически сразу — к декабрю 2020 года. По словам руководства ОАО «Кыргызский энергетический расчетный центр», только так можно нарастить энергетические мощности и развивать экономику.

Предлагалось льготный тариф оставить для социально уязвимых слоев населения, но «остальные потребители должны существовать в режиме рынка». При этом пообещать, что электричество будет бесперебойным как минимум в ближайший год, кыргызстанцам не могли.

В феврале 2021 года Улукбек Марипов (тогда еще не председатель кабинета министров, а премьер-министр) сообщил, что тарифы на электроэнергию будут пересмотрены. По его словам, согласно постановлению правительства, тарифы на электроэнергию должны повышаться на 10% ежегодно.

Еще через два месяца, в конце апреля, о повышении тарифов заговорил президент Садыр Жапаров. Он предложил на своей странице в фейсбуке «для выхода из энергетического кризиса к 2025 году» повысить тарифы на электроснабжение.

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Но не для всех пользователей: Жапаров предлагал поделить семьи на «благополучные» и «малообеспеченные», обозначив тариф для «благополучных семей» в зимний период в 2,29 сомов за потребление свыше 1000 кВт/ч.

«Малообеспеченным» же предлагалось убрать лимит энергопотребления вовсе и снизить им цену с 77 до 74 тыйын за 1 кВт/ч, при этом критериев «малообеспеченности» обозначено не было.Позже по какой-то причине пост был отредактирован и часть для тарифов «благополучным» гражданам из него исчезла. Зато она осталась на официальном сайте главы государства.

Вслед за президентом по тарифному вопросу высказался на тот момент еще глава минэнерго Кубанычбек Турдубаев. Он сказал, что окончательное решение будет принято в августе 2021 года после общественного обсуждения, где «каждый сможет высказаться».

«Только после этого правительство внесет проект для утверждения. Время для утверждения с сегодняшнего дня до августа», — сказал министр.

Турдубаев также озвучил, как именно изменится тарифная сетка для граждан страны:

для малообеспеченных семей — 74 тыйына кВт/ч;

жители отдаленных районов — 1,04 сома кВт/ч;

остальные потребители — 1,48 сома за кВт/ч.

«Откуда эти цифры? 1,48 — это базовый тариф, который сложился по фактическим расходам энергокомпаний за 2020 год. Но этот тариф не учитывает: приобретение импортной электроэнергии, дополнительные расходы при увеличении генерации на ТЭЦ Бишкека и основные выплаты по кредитам и займам энергосектора», — пояснил глава минэнерго.

Он так же добавил, что из-за малого объема воды в Токтогульском водохранилище правительство предлагает в зимнее время ввести тариф 2,29 сома при потреблении электричества свыше 1000 кВт/ч.

Вскоре Садыр Жапаров еще раз выступил с заявлением о том, что тарифы нужно поднять — уже в интервью ОТРК. Президент заверил, что в противном случае объекты энергосектора не выдержат, а населению придется запасаться кизяками и даже жечь керосиновые лампы.

Заявление президента о кизяках вызвало возмущение общественности в соцсетях. Собирать этот вид топлива кыргызстанцам уже предлагал свергнутый президент Курманбек Бакиев во время энергетического кризиса в 2008-2009 годах.

Энергетический кризис в Кыргызстане

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом прежние власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

В 2020 году Кыргызстан вынужден был начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды. Как сообщил в начале ноября на заседании парламента вице-премьер-министр Равшан Сабиров, вместо 19,5 млрд кубометров воды там было всего лишь 14,7 млрд кубометров.

«Согласно распоряжению правительства, был произведен обмен с Казахстаном на 300 млн кВт/ч электроэнергии. Кроме того, было принято решение импортировать из Казахстана до конца 2020 года 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента за киловатт-час», — сказал он.

После смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегруза электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.

18 декабря в правительстве прошло внеочередное совещание по вопросу проблем в энергосекторе. И.о.премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков предложил задействовать резервные мощности в стране, чтобы пережить зиму и холода, и заявил, что нужно сделать все возможное для обеспечения населения бесперебойной подачи электроэнергии и тепла.

Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет расплачиваться, спуская воду в летние месяцы до 2023 года.

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Первые спуски воды начались 1 июня. При этом фермеры и минсельхоз говорят о том, что страна находится на пике маловодья, а в Чуйской области может погибнуть весь урожай. Из-за нехватки воды без снабжения для полива насаждений остался даже Бишкек.