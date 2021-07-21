Пресс-служба МЧС сообщила, что 20 июля в водохранилищах Аламединского района Чуйской области утонули три подростка.

Две девочки утонули в селе Гроздь. Одной из них было 14, другой — 17 лет. В МЧС рассказали, что тело одной из них вытащили отдыхавшие там люди еще до приезда спасателей. Тело второй девушки нашли спасатели МЧС. Они вытащили его из воды и передали сотрудникам МВД.

Фото: МЧС.

Третий утонувший — десятилетний мальчик. Его тело нашли в водохранилище, который находится в жилмассиве «Кыргызстан» в Аламединском районе. В МЧС отметили, что утонувшего ребенка нашли местные жители.

В тот же день близ дикого пляжа села Маяк Иссык-Кульской области утонула 12-летняя девочка. На место приехали семь спасателей. Спустя полчаса ее тело нашли и передали родственникам.

Фото: МЧС.

По данным МЧС, с начала года утонули 87 человек, 41 из них — дети. Больше всего утонувших зафиксировали в Чуйской области.

Также в МЧС отметили, что 57 смертей из 87 в 2021 году случились в летний сезон. Сотрудники МЧС предупреждают – опасно оставлять детей одних, особенно в местах купания.



