Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что 20 августа Авазбеку Абдугапарову вручили мандат депутата Жогорку Кенеша.

Авазбек Абдугапаров депутат от партии «Республика — Ата Журт». Фото / пресс-служба ЦИК.

Планируется, что Абдугапаров принесет присягу в парламенте в сентябре, после того как депутаты вернутся с каникул.

Абдугапаров стал депутатом партии «Республика — Ата Журт» согласно списку кандидатов. Он пришел на место Умбеталы Кыдыралиева — его полномочия депутата досрочно прекратили, так как он стал главой «Кыргызалтын».

Кыдыралиева назначили главой «Кыргызалтын» 10 августа. Тогда в «Кыргызалтыне» отметили, что его назначение согласовали с председателем кабмина Улукбеком Мариповым.

По информации СМИ Абдугапаров баллотировался в Жогорку Кенеш шестого созыва в 2015 году. Тогда он шел 107 в списке партии «Республика — Ата Журт».