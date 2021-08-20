Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что 20 августа Авазбеку Абдугапарову вручили мандат депутата Жогорку Кенеша.
Планируется, что Абдугапаров принесет присягу в парламенте в сентябре, после того как депутаты вернутся с каникул.
Абдугапаров стал депутатом партии «Республика — Ата Журт» согласно списку кандидатов. Он пришел на место Умбеталы Кыдыралиева — его полномочия депутата досрочно прекратили, так как он стал главой «Кыргызалтын».
Кыдыралиева назначили главой «Кыргызалтын» 10 августа. Тогда в «Кыргызалтыне» отметили, что его назначение согласовали с председателем кабмина Улукбеком Мариповым.
По информации СМИ Абдугапаров баллотировался в Жогорку Кенеш шестого созыва в 2015 году. Тогда он шел 107 в списке партии «Республика — Ата Журт».