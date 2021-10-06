В «Кумтор Голд Компани» (КГК), которая сейчас находится под внешним управлением властей Кыргызстана, сообщили, что на руднике Кумтор обнаружены незаконные захоронения токсичных отходов.
КГК обвинила в этом канадскую компанию Centerra Gold Inc. и отметила, что та нарушила природоохранное законодательства страны и международные экологические стандарты.
В самой Centerra заявляют, что работали на месторождении, соблюдая экологические стандарты.
Что говорит КГК?
5 октября «Кумтор Голд Компани» на своём сайте опубликовала сообщение с заголовком «На руднике Кумтор выявлены шокирующие факты нарушения канадцами норм природоохранного законодательства Кыргызстана и международных экологических стандартов».
В нём говорится о том, что на месторождении нашли незаконные захоронения токсичных отходов.
По данным КГК, в разных местах рудника были закопаны упаковки от химических реагентов, масляные фильтры, старые шины, детали от горной техники и даже целые автомобили.
Об этом же 28 сентября на своей странице в Facebook написала и глава госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова. Там она рассказала о выявленных нарушениях на Кумторе, сообщив, что «по информации работников, было закопано 25 автомобилей и их предстоит найти».
«В течение многих лет большую часть производственных и бытовых отходов на руднике вместо переработки просто закапывали в землю. Эти полигоны не были указаны ни в одном отчете или документе, а найти их удалось только благодаря воспоминаниям сотрудников. Все присутствующие при раскопках были в шоке от увиденного. По словам экологов, подобные захоронения есть по всему руднику», — говорится в сообщении компании.
По данным экологов, на глубине четырех метров в разных местах рудника есть еще несколько больших свалок.
Кутманова заявила, что Centerra работала в Кыргызстане бесконтрольно. По её словам, «контролирующие органы были на руднике всего один-два дня и только на тех участках, на которые Centerra позволяла им попасть».
«[Centerra] по Стратегическому соглашению от 2009 года проект “Кумтор” обязана соблюдать не только национальные, но и более строгие международные экологические нормы. По словам Динары Кутмановой, если бы хотя бы одно подобное захоронение обнаружили на рудниках в Канаде или других западных странах, это бы признали экологической катастрофой и на компанию-разработчика обрушился с обвинениями весь мир», — говорится в сообщении КГК.
По словам специалиста отдела управления отходами госкомитета по экологии Самата Шатманова, «в корне неправильно закапывать использованную технику и отработанные материалы».
В КГК заявили, что сейчас по поручению внешнего управляющего компании Тенгиза Болтурука на руднике ввели строгий экологический контроль, а все отходы сортируются и отправляются на переработку.
В компании добавили, что все данные о незаконных свалках передали в правоохранительные органы для юридической оценки, отметив, что у следователей возникнут и к кыргызстанцам, включая бывших госслужащих.
Что говорит Centerra?
До заявления «Кумтор Голд Компани» 4 октября Centerra опубликовала сообщение в котором ответила на некоторые обвинения властей Кыргызстана.
В канадской компании заявили, что «управляли рудником согласно международным экологическим и социальным
стандартам, а ее деятельность осуществлялась в строгом соответствии с законами и соглашениями с правительством Кыргызстана».
«Экологические показатели рудника также неоднократно подвергались внешнему аудиту, в том числе консультантом правительства Кыргызстана по вопросам охраны окружающей среды AMEC Foster Wheeler и Европейским банком реконструкции и развития. Отчеты AMEC подтвердили, что рудник Кумтор эксплуатировался в соответствии с международной передовой практикой, и что компания выполнила рекомендации по улучшению», — говорится в заявлении Centerra.
Суды с Centerra
Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» (КГК) разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.
Однако в мае 2021 года кыргызские власти обвинили канадскую компанию в нарушении законодательства и вреде экологии, и ввели в «Кумтор Голд Компани» внешнее управление.
Скандал вокруг рудника продолжается уже несколько месяцев. В начале мая этого года Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Суд признал компанию виновной в незаконном складировании отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор.
Затем, 12 мая, госкомиссия по изучению деятельности КГК подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.
В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.
Канадская компания хочет добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в «Кумтор Голд Компани» и преследовать ее по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.
Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».
Так, в своём отчёте за второй квартал этого года, компания оценила ущерб от перехода месторождения под управление Кыргызстана в $926,4 млн.
Уже 8 июля канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.
Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».
1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства. Рассмотрение иска суд отложил на неопределённый срок.
В «Кумторе» же считают, что действия Centerra направлены на то, чтобы «любым способом остановить деятельность рудника» и «обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом».
Переговоры в Женеве
С 28 по 30 сентября в Женеве прошёл первый раунд переговоров между Кыргызстаном и Centerra.
Кыргызскую делегацию возглавляли министр экономики и финансов Акылбек Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Делегацию Centerra же возглавлял президент и исполнительный директор канадской компании Скотт Перри.
Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев после переговоров сообщил, что с такой инициативой выступил глава Centerra. По словам Султанбаева, Перри предложил провести переговоры на нейтральной территории «для рассмотрения всех возможных путей по разрешению сложившейся ситуации, в том числе сценария, в результате которого Кыргызская Республика станет прямым собственником “Кумтор Голд Компани”».
Позже насчёт переговоров высказался и сам президент Жапаров. Он заявил, что Кыргызстан выигрывает в международном арбитражном суде по руднику Кумтор.
«Есть также те, которые говорят: “Что будет, если мы проиграем в международном арбитражном суде?” Мы не проиграем, мы выигрываем. Хорошо, допустим нас победили под влиянием мировой мафии. Что тогда будет? Они перенесут к себе Кумтор? Земля наша, горы наши, богатство наше и, наконец, люди наши, верно?» — написал он на своей странице в Facebook.
В самой Centerra Gold Inc. пока не делали заявлений по поводу прошедшего первого раунда переговоров.
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