В «Кумтор Голд Компани» (КГК), которая сейчас находится под внешним управлением властей Кыргызстана, сообщили, что на руднике Кумтор обнаружены незаконные захоронения токсичных отходов.

КГК обвинила в этом канадскую компанию Centerra Gold Inc. и отметила, что та нарушила природоохранное законодательства страны и международные экологические стандарты.

В самой Centerra заявляют, что работали на месторождении, соблюдая экологические стандарты.

Что говорит КГК?

5 октября «Кумтор Голд Компани» на своём сайте опубликовала сообщение с заголовком «На руднике Кумтор выявлены шокирующие факты нарушения канадцами норм природоохранного законодательства Кыргызстана и международных экологических стандартов».

В нём говорится о том, что на месторождении нашли незаконные захоронения токсичных отходов.

По данным КГК, в разных местах рудника были закопаны упаковки от химических реагентов, масляные фильтры, старые шины, детали от горной техники и даже целые автомобили.

Об этом же 28 сентября на своей странице в Facebook написала и глава госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова. Там она рассказала о выявленных нарушениях на Кумторе, сообщив, что «по информации работников, было закопано 25 автомобилей и их предстоит найти».

Отходы на свалке в месторождении. Фото: Официальный сайт «Кумтор Голд Компани»
Деталь от горной техники на свалке в месторождении. Фото: Официальный сайт «Кумтор Голд Компани»
Грузовик на свалке в месторождении. Фото: странице в Facebook Динары Кутмановой

«В течение многих лет большую часть производственных и бытовых отходов на руднике вместо переработки просто закапывали в землю. Эти полигоны не были указаны ни в одном отчете или документе, а найти их удалось только благодаря воспоминаниям сотрудников. Все присутствующие при раскопках были в шоке от увиденного. По словам экологов, подобные захоронения есть по всему руднику», — говорится в сообщении компании.

По данным экологов, на глубине четырех метров в разных местах рудника есть еще несколько больших свалок.

Кутманова заявила, что Centerra работала в Кыргызстане бесконтрольно. По её словам, «контролирующие органы были на руднике всего один-два дня и только на тех участках, на которые Centerra позволяла им попасть».

«[Centerra] по Стратегическому соглашению от 2009 года проект “Кумтор” обязана соблюдать не только национальные, но и более строгие международные экологические нормы. По словам Динары Кутмановой, если бы хотя бы одно подобное захоронение обнаружили на рудниках в Канаде или других западных странах, это бы признали экологической катастрофой и на компанию-разработчика обрушился с обвинениями весь мир», — говорится в сообщении КГК.

Динара Кутманова на Кумторе. Фото: Официальный сайт «Кумтор Голд Компани»

По словам специалиста отдела управления отходами госкомитета по экологии Самата Шатманова, «в корне неправильно закапывать использованную технику и отработанные материалы».

В КГК заявили, что сейчас по поручению внешнего управляющего компании Тенгиза Болтурука на руднике ввели строгий экологический контроль, а все отходы сортируются и отправляются на переработку.

В компании добавили, что все данные о незаконных свалках передали в правоохранительные органы для юридической оценки, отметив, что у следователей возникнут и к кыргызстанцам, включая бывших госслужащих.

Что говорит Centerra?

До заявления «Кумтор Голд Компани» 4 октября Centerra опубликовала сообщение в котором ответила на некоторые обвинения властей Кыргызстана.

В канадской компании заявили, что «управляли рудником согласно международным экологическим и социальным

стандартам, а ее деятельность осуществлялась в строгом соответствии с законами и соглашениями с правительством Кыргызстана».

«Экологические показатели рудника также неоднократно подвергались внешнему аудиту, в том числе консультантом правительства Кыргызстана по вопросам охраны окружающей среды AMEC Foster Wheeler и Европейским банком реконструкции и развития. Отчеты AMEC подтвердили, что рудник Кумтор эксплуатировался в соответствии с международной передовой практикой, и что компания выполнила рекомендации по улучшению», — говорится в заявлении Centerra.

Суды с Centerra

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» (КГК) разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

Однако в мае 2021 года кыргызские власти обвинили канадскую компанию в нарушении законодательства и вреде экологии, и ввели в «Кумтор Голд Компани» внешнее управление.

18 мая глава кабмина Улукбек Марипов представляет коллективу «Кумтора» внешнего управляющего Тенгиза Болтурука. Фото: пресс-служба кабмина

Скандал вокруг рудника продолжается уже несколько месяцев. В начале мая этого года Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Суд признал компанию виновной в незаконном складировании отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор.

Затем, 12 мая, госкомиссия по изучению деятельности КГК подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Канадская компания хочет добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в «Кумтор Голд Компани» и преследовать ее по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».

Так, в своём отчёте за второй квартал этого года, компания оценила ущерб от перехода месторождения под управление Кыргызстана в $926,4 млн.

Уже 8 июля канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.

Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».

1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства. Рассмотрение иска суд отложил на неопределённый срок.

В «Кумторе» же считают, что действия Centerra направлены на то, чтобы «любым способом остановить деятельность рудника» и «обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом».

Переговоры в Женеве

С 28 по 30 сентября в Женеве прошёл первый раунд переговоров между Кыргызстаном и Centerra.

Кыргызскую делегацию возглавляли министр экономики и финансов Акылбек Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Делегацию Centerra же возглавлял президент и исполнительный директор канадской компании Скотт Перри.

Участники первого раунда переговоров между Centerra и Кыргызстаном: Скотт Перри, Камчыбек Ташиев, Акылбек Жапаров, Курманкул Зулушев и Тенгиз Болтурук. По словам Долматова, в переговорах также участвовали юристы с обеих сторон.

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев после переговоров сообщил, что с такой инициативой выступил глава Centerra. По словам Султанбаева, Перри предложил провести переговоры на нейтральной территории «для рассмотрения всех возможных путей по разрешению сложившейся ситуации, в том числе сценария, в результате которого Кыргызская Республика станет прямым собственником “Кумтор Голд Компани”».

Позже насчёт переговоров высказался и сам президент Жапаров. Он заявил, что Кыргызстан выигрывает в международном арбитражном суде по руднику Кумтор.

«Есть также те, которые говорят: “Что будет, если мы проиграем в международном арбитражном суде?” Мы не проиграем, мы выигрываем. Хорошо, допустим нас победили под влиянием мировой мафии. Что тогда будет? Они перенесут к себе Кумтор? Земля наша, горы наши, богатство наше и, наконец, люди наши, верно?» — написал он на своей странице в Facebook.

В самой Centerra Gold Inc. пока не делали заявлений по поводу прошедшего первого раунда переговоров.


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