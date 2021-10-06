В «Кумтор Голд Компани» (КГК), которая сейчас находится под внешним управлением властей Кыргызстана, сообщили, что на руднике Кумтор обнаружены незаконные захоронения токсичных отходов.

КГК обвинила в этом канадскую компанию Centerra Gold Inc. и отметила, что та нарушила природоохранное законодательства страны и международные экологические стандарты.

В самой Centerra заявляют, что работали на месторождении, соблюдая экологические стандарты.

Что говорит КГК?

5 октября «Кумтор Голд Компани» на своём сайте опубликовала сообщение с заголовком «На руднике Кумтор выявлены шокирующие факты нарушения канадцами норм природоохранного законодательства Кыргызстана и международных экологических стандартов».

В нём говорится о том, что на месторождении нашли незаконные захоронения токсичных отходов.

По данным КГК, в разных местах рудника были закопаны упаковки от химических реагентов, масляные фильтры, старые шины, детали от горной техники и даже целые автомобили.

Об этом же 28 сентября на своей странице в Facebook написала и глава госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова. Там она рассказала о выявленных нарушениях на Кумторе, сообщив, что «по информации работников, было закопано 25 автомобилей и их предстоит найти».