Кабинет министров освободил от уплаты ряда налогов предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе кабмина.

По их данным, события в Баткене, произошедшие с 28 по 30 апреля, признаны чрезвычайными обстоятельствами, подпадающими под определение «обстоятельства непреодолимой силы».

Пострадавшее здание в Баткене. Фото / пресс-служба кабмина

Однако, полного прекращения огня со стороны Таджикистана и Кыргызстана удалось достичь только 1 мая после переговоров правительственных делегаций. И только 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

От каких налогов освободили?

Кабмин решил освободить с 1 апреля по 31 декабря 2021 года предпринимателей, пострадавших в вооруженном конфликте, от уплаты:

подоходного налога;

налога на прибыль;

налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную стоимость на импорт);

налога с продаж;

налога на основе обязательного патента;

налога на основе добровольного патента;

единого налога.

Кроме того, кабмин рекомендовал местным кенешам освободить баткенских предпринимателей от земельного налога и налога на имущество налогоплательщиков.

«Пеня за несвоевременную уплату страховых взносов на сумму недоимки за отчетные периоды с 1 апреля по 30 сентября 2021 года не применяется в отношении указанных налогоплательщиков», — говорится в сообщении пресс-службы.

В кабмине отметили, что решение об освобождении от налогов не касается горно-перерабатывающих, горнодобывающих предприятий и компаний, выпускающие подакцизные товары, а также реализующие нефтепродукты.

Кредиты баткенским предпринимателям

По официальным данным кыргызских властей, во время вооруженного конфликта пострадали 76 предпринимателей. Власти пообещали выдать каждому кредит в 200 тысяч сомов.

«Первый год процентная ставка по кредиту будет 0,1%. Это самая низкая ставка. Дальше уже по тарифу банка. Всего кредит выдается на три года», — рассказал 20 сентября замдиректора Госагентства по управлению бюджетными кредитами Элдияр Доолбеков.

Всего для выдачи льготного кредита предпринимателям необходимо всего 15,2 млн сомов. Эти средства планируется взять из грантовых средств Китая.

Кроме того, власти выплатили единовременную поддержку пострадавшим предпринимателям по 200 тысяч сомов. По данным «Азаттыка», такую сумму получили 53 предпринимателя.

Приграничный конфликт

На границе Кыргызстана и Таджикистана с 28 апреля по 1 мая произошел вооруженный конфликт.

В результате конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили, о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных.

В результате конфликта пострадала инфраструктура приграничных кыргызских сёл. Были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены.

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Таджикские власти сообщили, что в результате конфликта в трех сёлах Исфары были полностью разрушены 14 домов и два дома частично, также частично разрушены средняя школа в селении Овчи Калача и один жилой дом.