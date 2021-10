Комитет парламента 12 октября одобрил новый состав и структуру кабмина, предложенные президентом Садыром Жапаровым. Теперь их должны утвердить в парламенте. Всего в новом составе кабмина значатся 20 чиновников, включая его главу Акылбека Жапарова. В списке 19 чиновников — мужчины и всего одна женщина. Единственной женщиной стала Динара Кутманова — она должна возглавить министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора. Динара Кутманова. Фото: АКИpress. Сейчас в Кыргызстане есть только Госкомитет по экологии и климату, который и возглавляет Кутманова. Она — эколог, которая работает в системе охраны окружающей среды на различных должностях с 1998 года. Кутманова напрямую связана со скандалом по введению внешнего управления на руднике Кумтор. Все началось с иска к компании «Кумтор Голд Компани» от четырех кыргызстанцев. Один из истцов, по данным СМИ, был сын Динары Кутмановой — Кумелбек Кутманов. Госкомитет по экологии и климату, который и возглавляет Кутманова выступило третьей стороной в деле по иску к «Кумтор Голд Компани». Кемелбек Кутманов вместе с Айбеком Сарыбаевым, Нарисом Калчаевым и Абласом Жээнбековым требовали от компании выплатить 261,7 млрд сомов в пользу государства. Они просили суд признать незаконным складирование отходов компании на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор в Кыргызстане. Суд полностью удовлетворил этот иск. Кроме этого, суд постановил взыскать с компании государственную пошлину в размере 1,3 млрд сомов. Позже, когда в парламенте обсуждался вопрос введения внешнего управления на «Кумторе», там выступала и Кутманова. Она заявила, что Кыргызстан обладает необходимыми документами, которые доказывают причиненный ущерб экологии Кыргызстана со стороны канадской компании Centerra Gold Inc. «Кумтор Голд Компани» — «дочка» Centerra Gold Inc. Динара Кутманова. Фото: Ислам Розиев / kloop.kg Кутманова также заявила, что Кыргызстан имеет высокие шансы, чтобы выиграть иск в международном суде. «Пока мы подали иск только по факту складирования отходов на ледниках, но мы можем дополнительно предъявить иск еще и за загрязнение, поскольку они не построили очистные сооружения для очистки карьерных вод, везде идет превышение по ПДК. То есть это только начало…», — сказала Кутманова. К слову, Кутманова выступала за иски к Кумтору по экологическим вопросам достаточно давно. Еще в 2013 году она заявляла следующее: «Если мы национализируем “Кумтор” или денонсируем соглашения по нему, то нас засудят. Канадцам можно предъявить иск за экологические нарушения». По ее словам, нарушения имели место, и, согласно закону, инвестор обязан возместить ущерб в полном объеме. «Но нужно провести экспертизу и обозначить точную сумму. Тогда мы сможем сформулировать суть претензий», — говорила Кутманова. Скандал в Гослесхозе Кутманову назначили директрисой Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства в ноябре 2020 года и практически сразу там разразился скандал. Коллектив ведомства требовал её увольнения обвиняя в незаконных делах. В их обращении говорилось, что после октябрьских событий в 2020 года «Кутманова и ее муж Эркин Булекбаев (председатель “Партии зеленых”) в сопровождении членов ОПГ напали на Госагентство и попытались захватить контроль путем рейдерства». Сама Кутманова тогда отрицала обвинения. Действия сотрудников Госагентства она назвала «противодействием её попыткам навести порядок в этой сфере». По её словам, за всем этим стоят 5 человек, которые разрушают экологию. «Привыкли к тому, что руководителя, который пытается наладить управление, можно увольнять. Но если провести хотя бы поверхностную проверку, все вылезет наружу. Они разозлились и выражают недовольство из-за того, что стали проверять их рабочие командировки за последние три года», — говорила она. Динара Кутманова позже покинула должность, однако претензии к ней коллектив ГАООСиЛХ имеет до сих пор. Теперь они просят президента Жапарова снять её с должности председателя Госкомитета по экологии и климату. «Со времен назначения на должность директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Динара Кутманова занималась только интригами, махинациями и преследованиями в отношении специалистов ведомства», — написали они. Женщины в политике Женщин в кыргызской политике представлено ничтожное количество из-за гендерных стереотипов и навязанной роли «хранительницы семейного очага». Женщины не чувствуют себя полноправными участницами политической жизни Кыргызстана и зачастую сталкиваются с давлением со стороны мужчин. В марте 2021 года Жапаров отмечал, что предпринимаются меры по повышению роли женщин в госуправлении. Он заверил, что на выборах в местные кенеши впервые женщинам предоставят 30% квоту. Сейчас в шестом созыве Жогорку Кенеша есть 20 депутаток, хотя по закону женщин в парламенте должно быть не менее 36. Получается, что 30% гендерная квота, прописанная в законе, в парламенте не соблюдается. Теперь, учитывая, что парламент будет избираться по новой системе, количество женщин в Жогорку Кенеше сократится еще больше. Дело в том, что квота распространяется только на партийные списки. В парламент по таким спискам могут пройти только 54 депутата. 30% из них — это 18 мандатов. Значит максимальное количество кресел, на которые могут претендовать женщины — 18. Остальные 36 кресел займут депутаты, которые выдвигаются по одномандатным округам. Действующие депутатки и эксперты сходятся во мнении, что система выборов в одномандатных округах — это барьер для женщин, им редко удается победить. «Наш предыдущий опыт показал, что во время того, когда выборы проходят по одномандатным округам, в парламент приходят состоятельные мужчины», — считает депутатка Айсулуу Мамашова. Хотя именно женщины в парламенте наиболее эмпатичны к проблемам домашнего насилия, похищения для принуждения к браку и защите прав. Мужчины в парламенте не раз противились законопроектам, в которых предлагалось ужесточить наказание для домашних насильников или похитителей. При этом депутаты оправдывались некими «традициями» или не видели в подобных преступлениях проблемы. Закон «О кабинете министров» 11 октября Садыр Жапаров подписал закон «О кабинете министров». Его разработали из-за новой Конституции, где значительно усилена роль президента во всех ветвях власти. По новой Конституции, кабмин, представляющий исполнительную власть, напрямую подчиняется президенту. Активисты и юристы раскритиковали новую Конституцию, так как она дает президенту неограниченную власть над кабинетом министров, парламентом и даже судами.

