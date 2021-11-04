Скрин с Youtube-канала Ыдырыса Исакова

УВД Ошской области начало расследование в отношении партии «Азаттык». 3 ноября на центральной площади Оша, прямо напротив мэрии, партия организовала встречу с избирателями — среди них были и студенты, которых для этого освободили от занятий. Ранее мэр Оша Алмаз Мамбетов обещал бороться с применением админресурса на этих выборах.

«Нас привел декан»

3 ноября партия «Азаттык» провела агитационное мероприятие, в нем приняли участие более ста человек. В тот же день была распространена информация о том, что в агиткампании принимают участие студенты факультета педагогики, психологии и физической культуры Ошского государственного университета.

Прибывший на место агитационной кампании журналист Ыдырыс Исаков, спросил у студентов, в каком университете они обучаются. Некоторые из них сказали, что учатся в ОшГУ, некоторые в ОшТУ. Также студенты подтвердили, что на площадь их привели преподаватели и декан.

В ОшГУ сообщили «Клоопу», что по данному инциденту проведена проверка. В результате двум преподавателям был объявлен выговор, а декану факультета педагогики, психологии и физкультуры вынесено предупреждение. Однако в университете отказались назвать имена преподавателей.

«Они пришли — это их право»

Кандидатка от партии «Азаттык» Жылдызкан Жолдошева считает, что во время агитации в Оше никаких нарушений не было.

«Им уже по 18 лет, у всех есть паспорт, хотят — приходят на встречу с партиями, хотят — слушают их программу, Это их конституционное право. Нельзя ограничивать их конституционное право», — сказала Жолдошева.

Проверка на админресурс

Пресс-секретарь ГОВД Оша Абсаттар Тавакалов сообщил «Клоопу», что по данному факту в тот же день были допрошены студенты в качестве свидетелей. Допрос свидетелей продолжается.

Милиция начала досудебное производство по статье «Использование административного ресурса».

Председатель Ошской территориальной избирательной комиссии Бакыт Алматов сообщил «Клоопу», что результаты расследования будут известны через два дня. По его словам, партия будет наказана, если выяснится, что «преподаватели вузов насильно приводили студентов на агитационную кампанию».

«По сложно сказать что-либо, пока не закончится следствие. Пока органы внутренних дел не сообщат, ты не сможем принять меры», — сказал Алматов.

«Азаттык», но не «Азаттык»

Ахматбек Келдибеков

По составу партии «Азаттык» даже неосведомленному в политике кыргызстанцу станет понятно, что к одноименному изданию это политобъединение не имеет никакого отношения.

Среди ее членов — сторонник Матраимова Ахматбек Келдибеков. Журналисты «Клоопа» в 2016 году опубликовали расследование и нашли бизнес и земельный участок Аиды Токтоматовой — супруги Ахматбека Келдибекова — в Болгарии. Сам Келдибеков назвал доводы журналистов «попыткой очернения и клеветой».

Ровно два года назад в интервью радио «Азаттык» (которое не связано с партией «Азаттык») он назвал тогда еще президента Сооронбая Жээнбекова отцом народа, а антигероя коррупционных расследования Райымбека Матраимова — крестным отцом своего сына.

Несмотря на имущество и благосостояние Матраимова, которое не соответствует его доходам, Келдибеков утверждал, что не видит доказательств того, что крестный его сына — коррупционер. Чтож, в 2021 году Матраимов сам признал на суде, что занимался коррупционной деятельностью в таможне.

Свою поддержку клану Матраимовых Келдибеков демонстрировал и год назад, когда на выборах в парламент объявил, что входит в «Мекеним Кыргызстан». Правда после протестов выборы в парламент аннулировали, и экс-спикер стать депутатом не смог.

В топ-5 партии замечена и экс-депутатка Жылдызкан Жолдошева. Она была известна как соратница и сторонница Садыра Жапарова. В топе партии и бывший министр обороны Временного правительства Исмаил Исаков.

От партии баллотируется и 81-летний Медеткан Шеримкулов, он был председателем Верховного совета Киргизии и даже баллотировался в президенты в 1995 году. Был спикером «легендарного парламента». Топ-5 завершает экс-депутат Бактыбек Калмаматов — он в 2021 году баллотировался на выборах президента и критиковал Садыра Жапарова за изменение Конституции, назвав предложенный проект «абсолютно ханским правлением».



