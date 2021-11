Директор Первого детского хосписа в Кыргызстане Ольга Труханова на своей странице в фейсбук 7 ноября сообщила, что годовалая девочка попала в реанимацию из-за отключения электричества в ее доме. Девочка была подключена к кислородному концентратору. В интервью изданию 24.kg Труханова рассказала, что семья девочки живет в селе Кара-Таш Ошской области. По ее словам, электричество там отключают регулярно. «У них дома не было более двух дней света, а девочке требуется подключение кислородного концентратора в момент, когда её сатурация падает. А ещё ей требуется постоянная санация макроты», — возмутилась она. По её словам, вместе с отключением электричества в стране «останавливается жизнь». «Кто-то задумывался, что “не веерное” отключения электричества, может стоит жизни людей? В прошлом году умер человек, которому дышать помогал кислородный концентратор, из-за того, что в больнице отключили свет», — напомнила Труханова. Она также отметила, что в Кыргызстане есть и другие дети, которым постоянно требуется электричество, «так как они живут с помощью аппаратов». «Наверное никто кроме близких людей, которые зависят от аппаратов, не сможет представить, что переживают эти люди, когда отключают свет. Страх. Ужас. Беспомощность. Ненависть. […] Если у нас в стране не хватает электроэнергии, то прежде чем отключать электричество, может стоит обеспечить генераторами эти семьи, и может стоит начать оповещать их заранее, что будет отключение», — заявила она. Она также добавила, что начала сбор контактов семей, которым закупят генераторы для подобных случаев, и, чтобы их предупреждали перед отключением. Позже Труханова сообщила, что состояние девочки улучшилось. Её мама уже планирует увести девочку в Россию, где есть лучшее оборудование. Лимит на электричество «Северэлектро» ввело лимит на мощности потребления электроэнергии на счетчиках 7 ноября. В компании пояснили, что лимит ввели «в целях рационального использования водно-энергетических ресурсов и соблюдения установленных лимитов потребления». Для абонентов с однофазным вводом лимит установлен до 5 кВт согласно, а для абонентов с трехфазным вводом лимит установлен до 10 кВт. Когда лимиты перестанут действовать — неизвестно. При этом еще в июне 2021 года глава минэнерго Доскул Бекмурзаев заявил, что в Кыргызстане нет энергетического кризиса. Кроме этого президент Садыр Жапаров также давал поручение «не ограничивать энергопотребление и не увеличивать тарифы на электроэнергию для населения». Позже введение лимитов раскритиковала депутатка Наталья Никитенко. На своей странице в фейсбук она написала, что правительству самому нужно начать экономить, ликвидировав «бюрократические аппараты» и посредников. «Прекратите аферы с ТЭЦ, и давайте думать прежде всего о своём народе, а потом о соседях. Давайте прекратим обманывать народ, и давайте дадим заниматься делом честным профессионалам», — написала она.

