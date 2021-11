МВД Кыргызстана сообщило, что 26 ноября по подозрению в убийстве Медета Садыркулова задержан Санжар Сапарбеков. Первомайский райсуд Бишкека водворил его в СИЗО-1 до 26 января 2022 года. Медет Садыркулов — был руководителем аппарата президента Курманбека Бакиева и одним из авторов создания бакиевской партии «Ак-Жол». Он погиб 13 марта 2009 года при загадочных обстоятельствах. По первоначальной версии, которую обнародовали тогда власти, в его джип «Лексус» врезалась белая «Ауди-100», после чего внедорожник сгорел и унёс жизни Садыркулова, а также его друга Сергея Слепченко — бывшего директора Международного института стратегических исследований — и водителя Кубата Сулайманова. Обвиняемым в автокатастрофе со смертельным исходом был признан Омурбек Осмонов, безработный уроженец Ошской области. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии-поселении. После апрельских событий 2010 года Омурбек Осмонов был убит. Труп найден в одной из новостроек близ Бишкека. Неизвестный нанес ему 11 ножевых ранений. Это жестокое убийство было раскрыто только после свержения клана Бакиевых. Садыркулов, как позже стало известно общественности, был в плохих отношениях с братом президента Жаныбеком (Жанышем) Бакиевым. После того, как Курманбек Бакиев был свергнут в апреле 2010 года, дело по гибели Садыркулова было открыто вновь. Братья Бакиевы проходили по делу как обвиняемые в организации убийства экс-чиновника, который готовил госпереворот, а затем имитации автокатастрофы. По версии следствия, машина Медета Садыркулова была остановлена сотрудниками Управления безопасности дорожного движения и Главного управления уголовного розыска МВД бывшими и действующими сотрудниками Службы госохраны. Садыркулова повезли на дачу Курманбека Темирбаева, бывшего управделами президента Бакиева, где убили, а после этого инсценировали аварию. Будучи замглавы МВД Мелис Турганбаев в 2011 году сообщал, что по делу проходит 26 подозреваемых, было задержано 17 человек, в том числе сотрудники милиции и Службы госохраны. Читать еще: Смерть Садыркулова: В чём именно обвиняют Бакиевых? «Викиликс»: Садыркулов планировал свержение Бакиева за месяц до своей гибели

