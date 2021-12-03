Урмат Самаев, Омурбек Текебаев и Кайрат Чокеев

В Бишкеке 1 декабря произошло резонансное нападение на лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Около 70 человек вывели Текебаева на улицу возле Park Hotel и отобрали телефон.

На кадрах и фото, распространенных в сети, можно увидеть, что Текебаева ударили в лицо. Позже, после нападения, в сети распространилась информация о возможных нападавших и тех, кто за этим стоит.

Одно из предположений сделала кандидатка от «Ата Мекена» Клара Сооронкулова. На своей странице в фейсбук она заявила, что за нападением на Текебаева якобы стоит мэр Токмока Урмат Самаев в связях с напавшими на Омурбека Текебева.

При этом о связях Самаева с нападавшими позже заявила и депутатка Токмокского горкенеша Чолпон Сыдыкова. На своей странице в фейсбуке она опубликовала видео с якобы напавшими на лидера «Ата Мекен».

В сети также распространилась информация о том, что задержанный милицией подозреваемый в нападении на Текебаева 23-летний парень — это окул бала (названный сын) Самаева.

Самаев все обвинения в свой адрес опроверг. По его словам, задержанный парень — не его окул бала. При этом мэр Токмока не отрицает, что знает молодого человека.

«Я знаю 23-летнего задержанного, как и другие 70-80% жителей Токмока и Чуйского района. Я тут родился и вырос и, конечно, знаю тут почти всех. Он не является моим водителем и он не мой окул бала», — сказал Самаев в интервью Kaktus.media.

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По словам Сыдыковой, еще с нападением на Текебаева связаны депутаты Токмокского горкенеша Кайрат Чокеев и Анарбек Маликов, а так же Медербек Саккараев. Он участвовал в парламентских выборах 28 ноября, как кандидат в депутаты по Чуй-Кеминскому округу.

В СМИ ранее сообщалось, что Саккараева зарегистрировали в ЦИК для участия в выборах, несмотря на имеющееся у него гражданство Казахстана. И Саккараев по своему округу оказался лидером.

По ее словам, именно в ресторане, принадлежащем Саккараеву, в Токмоке собралась толпа людей, которая позже была замечена в Бишкеке во время избиения Текебаева.

О возможной причастности Самаева, Чокеева и Саккараева к нападению на Текебаева говорят и журналисты Temirov LIVE. В своем расследовании о нападении на политика они подробно разобрали видео с места инцидента.

Они проверили слова Сыдыковой о людях, которые собрались в ресторане, принадлежащем Саккараеву. По данным журналистов, люди, которые собрались в ресторане, позже были замечены на фото у Дома правительства перед тем, как появилась информация о нападении на Текебаева.

«Я просмотрела это видео [с нападения], это действительно Анарбек Маликов, он является действующим депутатом Токмокского горкенеша. Также он племянник Медербека Саккараева», — сказала журналистам Сыдыкова.

Кроме этого, по словам журналистов, им удалось подтвердить, что на видео с нападением на Текебаева был замечен Кайрат Чокеев. Именно он 1 декабря опубликовал на своей странице в фейсбуке пост, что он устал от митингов.

Скриншот страницы Кайрата Чокеева

«С утра пост [Чокеева] и видео обращение из Токмока. В 15:15 мы получили сообщение со старой площади в Бишкеке. Там на автобусах привезли толпу людей. В 15:30 уже выходят новости о нападении на Омурбека Текебаева», — сказал журналист Тыныстан Асыпбеков.

Он отмечает, что от Дома правительства до Park Hotel, где произошло нападение на Текебаева, около 200 метров.

«Возникает вопрос — не связаны ли эти события друг с другом?» — добавил Асыпбеков.

Позже, 3 декабря, Сыдыкова сообщила, что она дала пояснения в Первомайском РОВД о нападении на Текебаева.

«Я лично опознала депутатов Токмокского городского кенеша Анарбека Маликова и Кайрата Чокеева, надеюсь, допросят их, как они там оказались, и их намерения не останутся безнаказанными», — написала Сыдыкова на своей странице в фейсбуке.

Несмотря на то, что милиция в ночь на 2 декабря задержала одного из подозреваемых в нападении, в сети распространилась информация о другом человеке, который якобы напал на Текебаева, Санжаре Тилекове.

Фото распространяемое в сети



На ситуацию с Тилековым внезапно отреагировала завотделом образования, администрации президента Галина Байтерек. На своей странице в фейсбуке она сообщила, что знакомый Тилекова рассказал ей, что в день нападения на Текебаева мужчина был в Баткене.

Вместе с этим она дала совет мужчине, что он должен рассказать об этом в соцсетях и пояснить, что Тилеков физически не мог быть в двух местах одновременно.

Кроме этого, позже в сети распространилось видео, где Тилеков, находясь в Баткене, сообщил, что не совершал нападения на Текебаева.