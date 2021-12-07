Госналоговая служба 6 декабря опубликовала в открытый доступ декларации кыргызских политиков и чиновников за 2019 и 2020 годы. На основе этих данных журналисты «Клоопа» решили собрать собственный рейтинг самых богатых депутатов Жогорку Кенеша шестого, уже уходящего, созыва.
По общей сумме доходов первое место в рейтинге занимает депутатка Динара Исаева от фракции «Республика — Ата Журт». По данным из ее декларации, в 2019 году она заработала 137 млн 745 тысяч сомов, а также, согласно документам, владела компанией «Альянс Профит».
В 2020 году она заработала 24 млн 831 тысячу сомов.
В сумме всего за два года Исаева заработала более 150 млн сомов. По данным ряда СМИ, Исаева является бывшей женой беглого бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова. Сейчас он находится в Беларуси и представляется как Даниил Урицкий.
В разделе «Близкие родственники» у Исаевой никто не указан.
Второе место в рейтинге по доходам занимает депутат от парламентской фракции СДПК Азамат Арапбаев. В 2019 году он заработал 33 млн 922 тысяч сомов. А в 2020 году его личный доход, согласно декларации, составил 54 млн 405 тысяч сомов.
Общая сумма доходов Арапбаева за два года составила 88,3 млн сомов. За это же время близкие родственники депутата заработали 198 млн сомов.
Третью строчку занял парламентарий Улугбек Ормонов от парламентской фракции «Бир Бол». В 2019 году он заработал 4 млн 395 тысяч сомов.
Доход депутата за 2020 год увеличился: он составил 66 млн сомов. Выходит, что всего за два года Ормонов заработал более 70 млн сомов.
В декларациях депутата за 2019 и 2020 годы указано, что он имеет в собственности ресторан «Кара-Шоро». Кроме того, семья депутата за два года заработала 2 млн 440 тысяч сомов.
На прошедших 28 ноября парламентских выборах Ормонов выдвигался под №6 от партии «Ишеним». Партия, по предварительным данным ЦИК, получила 13% голосов избирателей, и проходит в седьмой созыв Жогорку Кенеша.
Четвертое место по доходам среди депутатов шестого созыва, занял Салайдин Айдаров из фракции «Кыргызстан».
В 2019 году его доход составил 46 млн 43 тысячи сомов, а в 2020 году — 16 млн 40 тысяч сомов.
Общий доход депутата за два года составил 62 млн сомов.
В декларации также указано, что родственники Айдарова за эти два года получили доход в 7,2 млн сомов.
На пятом месте находится Исхак Пирматов, который в мае 2021 года сдал свой депутатский мандат. Согласно декларации, в 2019 году Пирматов заработал 16 млн 823 тысячи 995 сомов.
В декларации Пирматова примечательно, что в 2020 году он заработал ровно такую же сумму как и в 2019 году — 16 млн 823 тысячи 995 сомов. Общий доход экс-депутата за два года составил 33,6 млн сомов.
Сумма доходов его родственников за это время тоже, как ни странно, не изменилась. И в 2019, и в 2020 году они заработали 5,2 млн сомов. Общая сумма — 10,4 млн сомов.
Шестую строчку в рейтинге по доходам занимает депутат Орозбек Алыбаев от парламентской фракции «Кыргызстан». В 2019 году он заработал 17 млн 835 тысяч сомов. А в 2020 году — 12 млн 536 тысяч сомов.
Общая сумма доходов Алыбаева за два года составила 30 млн сомов.
Однако информацию об активах своей семьи депутат не представил в своей налоговой декларации. Известно только то, что у них есть дом площадью 34,8 кв. метров.
Седьмое место в рейтинге занимает политик от фракции СДПК Иса Омуркулов. По информации из декларации, Омуркулов заработал в 2019 году 11 млн 386 тысяч сомов. В этой же декларации указано, что депутат владеет чистокровными лошадьми на сумму 7 млн сомов.
В 2020 году Омуркулов заработал 12 млн 485 тысяч сомов. Доход политика за два года составил 23,8 млн сомов.
Семья Омуркулова владеет, исходя из декларации, несколькими строительными объектами, квартирой и участком. Однако их доходы по декларации за два года составили всего 475 тысяч сомов.
На восьмом месте по доходам среди депутатов находится еще один депутат от фракции «Кыргызстан» — Тынчтыкбек Конушбаев.
По данным его налоговой декларации, доход Конушбаева в 2019 году составил 15 млн 628 тысяч сомов. В 2020 году он сумел заработать намного меньше — 2 млн 10 тысяч сомов.
Доход Конушбаева за два года составил 17,6 млн сомов.
В графе о близких родственниках депутат не указал сумму заработанных ими денег. Однако живут они тоже не бедно — на их счету несколько квартир и придомовой участок площадью 400 кв.метров.
Девятое место в рейтинге занял депутат от фракции СДПК Искендер Матраимов, который стал известен после ряда расследований журналистов о выводе из Кыргызстана более $700 млн в отношении его брата, экс-замглавы кыргызской таможни Райымбека Матраимова.
В итоге Райымбек Матраимов все же признал вину в коррупции и суд оштрафовал его на 260 тысяч сомов.
Доход Искендера Матраимова за 2019 год составил 15 млн 377 тысяч сомов. А в 2020 году он, согласно декларации, заработал всего 1 млн 984 тысяч сомов.
В общем, за два года доход Матраимова составил 17,3 млн сомов.
Немного меньше заработали его близкие родственники. В декларациях депутата за два года отмечено, что доход его семьи составил 10,7 млн сомов. Кроме того, на их счету есть несколько капитальных строений, квартира, здание и несельскохозяйственный участок земли.
В парламентских выборах, прошедших 28 ноября, Матраимов баллотировался в качестве кандидата-одномандатника по Кара-Суйскому избирательному округу. По предварительным данным ЦИК, Матраимов набрал 62% голосов избирателей и снова может вернуться в Жогорку Кенеш.
На десятом, закрывающем рейтинг, месте находится депутат Канатбек Исаев, который в январе 2021 года выдвигал свою кандидатуру на досрочных президентских выборах. Исаев был лидером партии «Кыргызстан» с 2015 года и покинул этот пост в октябре 2021 года.
Его доход в 2019 году составил 7 млн 750 тысяч сомов, а в 2020 году он заработал 7 млн 607 тысяч сомов. Всего за два года доход Исаева составил 15,3 млн сомов.
О доходах членов своей семьи депутат налоговую не оповестил.
Если сложить доходы этих десяти депутатов за два года, то получится 457,7 млн сомов. Это половина доходов бюджета Нарынской области.
При этом, официальная зарплата народных избранников намного меньше их доходов.
Какая зарплата у депутатов?
Согласно данным пресс-службы президента, оклад торага составляет 30 тысяч сомов, его заместителей — 27 тысяч сомов, лидеров депутатских фракций и председателей комитетов — 26 тысяч сомов, депутатов — 25 тысяч сомов.
Такую зарплату нардепы получали как минимум с 2018 года.
Однако у членов парламента есть много льгот и надбавок, кроме зарплаты. При расчете заработной платы нардепа также начисляется оплата за классный чин, ученую степень и выслугу лет, что в итоге составляет не менее 35 тысяч сомов.
Сколько именно точно на руки получают депутаты, неизвестно, так как эти данные «информация для служебного пользования», и даже правозащитники не смогли добиться ее рассекречивания через суд.
При этом затраты на содержание депутатов и аппарата Жогорку Кенеша растут почти каждый год, и с 2010 по 2020 год они составили 6,8 млрд сомов.
Зарплаты депутатов уменьшили? Спойлер: нет, но им могут сократить различные льготы
Авторы: Айгерим Рыскулбекова, Ислам Розиев.