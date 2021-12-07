По общей сумме доходов первое место в рейтинге занимает депутатка Динара Исаева от фракции «Республика — Ата Журт». По данным из ее декларации, в 2019 году она заработала 137 млн 745 тысяч сомов, а также, согласно документам, владела компанией «Альянс Профит».

В 2020 году она заработала 24 млн 831 тысячу сомов.