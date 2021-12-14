В Сокулукском районе Чуйской области милиция задержала подозреваемого в избиении до смерти своей жены. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
В милицию о случившемся сообщили сотрудники территориальной больницы, куда женщина попала с многочисленными травмами. Пострадавшая скончалась, не приходя в сознание.
«По предварительной версии следствия, преступление совершено на почве пьяной ссоры между супругами, в последствии чего мужчина нанес телесные повреждения своей супруге», — сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
Милиция зарегистрировала смерть женщины от побоев в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Сокулукского района, назначены необходимые экспертизы.
«Клооп» обратился за комментарием в ГУВД Чуйской области, чтобы выяснить почему милиция ведет расследование по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», хотя женщина скончалась от полученных травм.
«В настоящее время ведется следствие. В интересах следствия более подробно сообщить пока не можем. По итогам заключения экспертиз и всех следственных мероприятий дадим информацию дополнительно», — заверили в ведомстве.
Кыргызстан — самая небезопасная страна для женщин в ЦА
Согласно рейтингу Глобального индекса мира и безопасности женщин (WPS Index) Кыргызстан оказался самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.
Кыргызстан оказался на последнем месте среди стран Центральной Азии. Самыми опасными странами для женщин стали Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак.
По данным Генпрокуратуры, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина. Подавляющее число этих убийств было совершено мужчинами – в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья и интимные партнеры, а фемицид является прямым следствием семейного насилия.
Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.
«Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане
Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие:
- кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, телефон: 0709710320;
- кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, телефон: 0312512640;
- ОО «Энсан — Диамонд» — Ош, улица Ленина, 205/105, телефон: 0772328960, 0322222965;
- кризисный центр «Акылкарачач» — Ошская область, село Гульча, улица Набережная, 1, телефоны: 0555281423, 0776281423;
- кризисный центр «Аруулан» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0776380777, 0322255608;
- кризисный центр «Ак журок» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0550231329, 0322245976;
- ОО Кризисный Центр «Мээрбан» — Ош, улица Ленина, 312/23, телефон: 0773843461;
- НПО Кризисный Центр «Тендеш» — Нарын, улица Кыргыза, 31/3, телефоны: 0700257890, 0352250270, 03522295047;
- кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» — Талас, улица Тагайбаева, 274/2, телефоны: 0557484713, 0342255885;
- кризисный центр «Жаныл Мырза» — Баткен, улица Сыдыкова, 3, телефон: 0777393077;
- кризисный центр «Каниет» — Джалал-Абад, улица Б.Осмонова, 113, телефон: 0372255084;
- ОО «Аялзат — развитие женских инициатив» — Каракол, улица Абдрахманова, 105-14, телефоны: 0392251091, 0553835717;
- кризисный центр «Алтынай» в Чолпон-Ате — 0709694550;
- кризисный центр «Мээрман» в Караколе — 0706383637;
- Центр помощи и реабилитации женщин «Химая» в Караколе — 0702223535 (горячая линия), 0551733390.