В Сокулукском районе Чуйской области милиция задержала подозреваемого в избиении до смерти своей жены. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В милицию о случившемся сообщили сотрудники территориальной больницы, куда женщина попала с многочисленными травмами. Пострадавшая скончалась, не приходя в сознание.

«По предварительной версии следствия, преступление совершено на почве пьяной ссоры между супругами, в последствии чего мужчина нанес телесные повреждения своей супруге», — сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Милиция зарегистрировала смерть женщины от побоев в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Сокулукского района, назначены необходимые экспертизы.

«Клооп» обратился за комментарием в ГУВД Чуйской области, чтобы выяснить почему милиция ведет расследование по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», хотя женщина скончалась от полученных травм.

«В настоящее время ведется следствие. В интересах следствия более подробно сообщить пока не можем. По итогам заключения экспертиз и всех следственных мероприятий дадим информацию дополнительно», — заверили в ведомстве.

Кыргызстан — самая небезопасная страна для женщин в ЦА

Согласно рейтингу Глобального индекса мира и безопасности женщин (WPS Index) Кыргызстан оказался самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.

Кыргызстан оказался на последнем месте среди стран Центральной Азии. Самыми опасными странами для женщин стали Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак.

По данным Генпрокуратуры, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина. Подавляющее число этих убийств было совершено мужчинами – в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья и интимные партнеры, а фемицид является прямым следствием семейного насилия.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие: