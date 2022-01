Азимбек Бекназаров. Фото: «Азаттык». Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров находится на допросе в Генпрокуратуре по делу о межэтническом конфликте в июне 2010 года на юге страны. Об этом «Клоопу» 17 января сообщили в пресс-службе надзорного органа. Там отметили, что Бекназарова вызвали на допрос в качестве свидетеля. Азимбек Бекназаров в 2010 году был замглавы Временного правительства, которое на полгода взяло на себя функции исполнительной власти. Бекназаров в то время руководил органами прокуратуры и финполиции. В декабре прошлого года в Генпрокуратуре по этому же делу допросили ещё двух членов временного правительства — Омурбека Текебаева и Кенешбека Дуйшебаева. Также на допросе побывал и тогдашний губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Члены Временного правительства. Фото: «АКИпресс». Поручение президента 3 апреля 2021 года президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ изучить материалы по июньским событиям 2010 года и «предоставить полную информацию о принятых госорганами решениях, а также с соблюдением законности и объективности, принять соответствующие решения». 16 апреля в ГКНБ сообщили, что возобновили следствие по межэтническому конфликту на юге страны в июне 2010 года. В Госкомитете пояснили, что проверка будет идти и в отношении должностных лиц Временного правительства по факту содействия незаконному выезду за пределы страны Кадыржана Батырова — предпринимателя из Джалал-Абада и бывшего лидера местной узбекской общины. По данным ГКНБ, выезд Батырова стал одной из причин, приведших к межэтническому конфликту. «В ходе досудебного производства будут исследованы причины и условия, способствовавшие началу массовых беспорядков на территории Ошской и Джалал-Абадской областей в мае-июне 2010 года, а также дана окончательная юридическая оценка действиям членов Временного правительства», — сообщили в ГКНБ. Межэтнический конфликт 2010 года С 10 по 14 июня 2010 года в городах Ош и Джалал-Абад произошли столкновения между этническими узбеками и кыргызами — в эти дни на улицах Оша и Джалал-Абада был введен комендантский час и объявлено чрезвычайное положение. Сотни зданий были сожжены, а у военных и милиции захватили оружие и спецтехнику. По официальным данным, в ходе конфликта погибли 426 человек, а более тысячи получили ранения. По данным же международной комиссии во главе с Киммом Кильюненом, которая расследовала эти события, во время конфликта погибли 470 человек, из которых 74% составили узбеки, 25% кыргызы и один процент другой этнической принадлежности. Более половины погибших имели огнестрельные ранения. Памятник «Слезы матерей». Его открыли в 2011 году в память о погибших и пропавших в межэтническом конфликте в 2010 году. Фото: «Азаттык». Однако с такими выводами международной комиссии не согласились в правительстве Кыргызстана, где их назвали «необъективными и односторонними». Киммо Кильюнена депутаты парламента признали персоной нон-грата и запретили ему въезд в страну.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!