На кыргызско-таджикской границе, где снова обострилась ситуация, началась эвакуация местных жителей. Жители сообщают, что выстрелы с таджикской стороны не прекращаются уже час и они самостоятельно покидают свои сёла. «Стрельба идет. Мы находимся вдали от места. Темно, пока не известно о пострадавших. Все произошло внезапно. Детей и женщин начали эвакуировать», — рассказали жители местности Торт-Кочо в интервью 24.kg. Ранее погранслужба Кыргызстана сообщила, что сегодня вечером, таджикские пограничники открыли огоньогонь по пограничникам Кыргызстана. Это произошло в местности Чыр-Добо Баткенского района. «Основные перестрелки между подразделениями Пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт- Кочо и Чыр-Добо», — сообщила погранслужба. Конфликт стал назревать, когда около получаса с 17:30 до 18 часов пограничники Таджикистана перекрывали трассу Баткен — Исфана в местности Төрт-Көчө в Баткенской области. Для недопущения конфликта в местность отправили полковника Кыялбека Толонбаева, начальника управления Погранслужбы по Баткенской области, а также полковника Рустама Миршакирова — начальника областного пограничного отряда. Конфликт сначала удалось уладить, но со стороны Таджикистана началась стрельба. «Ранее участок дороги Баткен- Исфана в местности Торт- Кочо, который по уточнённым данным был перекрыт гражданами Таджикистана, по состоянию на 19:30 27 января 2022 г. был вновь открыт для проезда по итогам проведенных переговоров между пограничными представителями Кыргызской Республики и Республики Таджикистан», — сообщила погранслужба. А что говорит Таджикистан? А что говорит Таджикистан? Таджикский «Озоди», ссылась на администрацию и жителей Исфары, сообщил что дорогу перекрыли кыргызстанцы. Обсуждаются меры для стабилизации ситуации. Житель Сомониена в интервью «Азия-Плюс» утверждает, что стрельбу начали кыргызские военные. «В настоящий момент перестрелка продолжается. Сначала кыргызские военные начали стрелять, а в ответ таджикские военные открыли огонь, и началась перестрелка. Раненые есть, но точное количество неизвестно», — сообщил он. Женщин и детей из Сомониена эвакуировали. Таджикский «Озоди», ссылась на администрацию и жителей Исфары, сообщил что дорогу перекрыли кыргызстанцы. Обсуждаются меры для стабилизации ситуации. Приграничные конфликты Неопределенная линия границы между Кыргызстаном и Таджикистаном становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Последний крупный конфликт на границе произошел 28 апреля 2021 года. В тот день около 100-150 граждан Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной». 29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. По последним данным, в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе дети. Всего пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и 87 раненых таджикистанцах. После конфликты продолжались — например, в ночь с 22 на 23 декабря 2021 года в селе Кок-Таш Баткенского района близ с кыргызско-таджикской границей неизвестные произвели выстрелы из охотничьего ружья. Таджикские СМИ утверждали, что выстрелы были со стороны кыргызской границы. 16 декабря на кыргызско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между военнослужащими Таджикистана и кыргызстанцами. Конфликт начался из-за того, что кыргызстанцы проводили строительные работы в местности Кочо-Бою Баткенского района. К ним подошли пограничники Таджикистана и потребовали прекратить строительные работы. Между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку и один из таджикских военнослужащих четыре раза выстрелил в воздух из пистолета Макарова. Тогда представитель Таджикистана заверил, что военнослужащие, завязавшие конфликтную ситуацию, будут наказаны. 22 декабря также произошел инцидент с применением оружия — таджикские военнослужащие обстреляли машину кыргызстанца.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!