Минздрав сообщил, что за сутки на 28 января в стране скончались пять пациентов с COVID-19. За все время пандемии в Кыргызстане умерли 2 867 пациентов с ранее выявленным коронавирусом.

Также по стране выявили 356 новых случаев заражения:

Бишкек – 216;

Ош – 3;

Чуйская область – 88;

Ошская область – 4;

Таласская область – 5;

Иссык-Кульская область – 14;

Джалал-Абадская область – 14;

Баткенская область – 12.

За все время пандемии в Кыргызстане выявили 197 437 случаев заражения коронавирусом. По информации Минздрава, из больниц и стационаров за сутки выписали 604 пациента с выздоровлением. Всего в стране переболело коронавирусом 185 771 пациент.