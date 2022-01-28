Минздрав сообщил, что за сутки на 28 января в стране скончались пять пациентов с COVID-19. За все время пандемии в Кыргызстане умерли 2 867 пациентов с ранее выявленным коронавирусом.

Также по стране выявили 356 новых случаев заражения:

  • Бишкек – 216;
  • Ош – 3;
  • Чуйская область – 88;
  • Ошская область – 4;
  • Таласская область – 5;
  • Иссык-Кульская область – 14;
  • Джалал-Абадская область – 14;
  • Баткенская область – 12.

За все время пандемии в Кыргызстане выявили 197 437 случаев заражения коронавирусом. По информации Минздрава, из больниц и стационаров за сутки выписали 604 пациента с выздоровлением. Всего в стране переболело коронавирусом 185 771 пациент.

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