Минздрав сообщил, что за сутки на 28 января в стране скончались пять пациентов с COVID-19. За все время пандемии в Кыргызстане умерли 2 867 пациентов с ранее выявленным коронавирусом.
Также по стране выявили 356 новых случаев заражения:
- Бишкек – 216;
- Ош – 3;
- Чуйская область – 88;
- Ошская область – 4;
- Таласская область – 5;
- Иссык-Кульская область – 14;
- Джалал-Абадская область – 14;
- Баткенская область – 12.
За все время пандемии в Кыргызстане выявили 197 437 случаев заражения коронавирусом. По информации Минздрава, из больниц и стационаров за сутки выписали 604 пациента с выздоровлением. Всего в стране переболело коронавирусом 185 771 пациент.
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