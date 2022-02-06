Адылбек Гапаров — сын экс-главы аппарата КГМА Абдикарима Гапарова. Абдикарим Гапаров скончался 25 февраля 2016 года от сердечного приступа во время задержания сотрудниками антикоррупционной службы. Гапаров возглавлял аппарат КГМА чуть больше шести лет, с января 2009 года.

По информации ГКНБ, Гапарова задержали во время получения взятки в размере 30 тысяч сомов, но во время ареста ему стало плохо и он потерял сознание. По делу о смерти Гапарова-старшего судили трех сотрудников ГКНБ — старшего следователя Замирбека Суваналиева и двух оперуполномоченных Алмаза Мусаева и Чынгыза Айманбаева. Суд оправдал их.

Адыл Гапаров говорил, что доказательств того, что Гапаров-старший был взяточником, так и не предоставили. А после смерти отца мужчина, который утверждал, что у него требовали взятку, исчез.