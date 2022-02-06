27 человек баллотируются на повторных выборах в парламент от округа №27 в Бишкеке. Это самые разные деятели — бывшие депутаты и известные юристы, правозащитники и борец с правозащитниками, благотворители и экс-милиционеры. Рассказываем.
Адылбек Гапаров — сын экс-главы аппарата КГМА Абдикарима Гапарова. Абдикарим Гапаров скончался 25 февраля 2016 года от сердечного приступа во время задержания сотрудниками антикоррупционной службы. Гапаров возглавлял аппарат КГМА чуть больше шести лет, с января 2009 года.
По информации ГКНБ, Гапарова задержали во время получения взятки в размере 30 тысяч сомов, но во время ареста ему стало плохо и он потерял сознание. По делу о смерти Гапарова-старшего судили трех сотрудников ГКНБ — старшего следователя Замирбека Суваналиева и двух оперуполномоченных Алмаза Мусаева и Чынгыза Айманбаева. Суд оправдал их.
Адыл Гапаров говорил, что доказательств того, что Гапаров-старший был взяточником, так и не предоставили. А после смерти отца мужчина, который утверждал, что у него требовали взятку, исчез.
Азамат Мамбетсадыков — юрист по образованию, был помощником депутата. Глава патентного бюро.
Айжан Абдыразакова — была редакторкой новостей «Пятого канала», до него работала на НТС и ОТРК. Директриса «Раян Билдинг». Была замгендиректора в «ЭлитХаус».
Акжолтой Келгенбаев — бизнесмен, был членом «Замандаш».
Акылбек Сариев — экс-председатель ЦИК. Директор фонда «Электорат».
Анвар Сартаев — военный правозащитник, который часто выходит на акции протеста в поддержку военных.
20 октября 2021 года вышел на одиночный пикет у здания института омбудсмена и потребовал отставки министра обороны Бактыбека Бекболотова и начальника Главного организационно-мобилизационного управления за низкие зарплаты сотрудников военкомата и угрозы в их сторону.
По мнению правозащитника, вся система военных комиссариатов на сегодня устарела и требует реформирования. Также он много раз жаловался, что в Кыргызстане существуют проблемы с продовольственным обеспечением военнослужащих.
Бейшеналы Нурдинов — в 2020 году стал депутатом шестого созыва парламента. Входил в парламентскую фракцию «Кыргызстана». Предлагал расформировать ОТРК.
Бектур Абдыкадыр уулу — директор «Ассоциации благотворителей». Глава «Керек KG», «Чи Бо Трейд», «Айыл Ынтымак Кенбил».
Виктор Савин — профессор, доктор экономических наук, преподаватель КРСУ.
Виталий Жуков — предприниматель.
Дамир Давлянов — бывший милиционер. Был кандидатом от «Эл Умуту». В 2017 году СМИ сообщали о задержании Давлянова. После был уволен в запас.
Данияр Ибраймакунов — упомянут, как начальник отделения отдела внутреннего аудита Министерства обороны.
Нурбек Токтакунов — известный юрист. Выдвигался на парламентских выборах, прошедших 28 ноября, в качестве кандидата-одномандатника по Первомайскому округу Бишкека.
Нурбек Тотонов — был депутатом шестого созыва от «Республики – Ата-Журт». Когда в 2021 году депутат Дастан Бекешев предложил сократить зарплату парламентариев до прожиточного минимума, Тотонов сказал, что на такую сумму выжить невозможно. Когда журналисты сказали ему, что «пенсионеры столько и получают», Тотонов ответил, что «пенсионерам установили столько, потому что государство в таком состоянии».
Роман Ремнев — входит в движения «Никто кроме Нас», «Генералы Мира – за Мир» и «Антитеррор». В 2019 году пытался сорвать круглый стол, где правозащитниками обсуждалась реформа Госкомитета нацбезопасности. Поддержал ужесточение закона об НКО.
Руслан Акылбеков — экс-вице-мэр Бишкека. До работы в мэрии успел побыть старшим консультантом депутата, был заместителем гендиректора и директором общего отдела реализации проектов в «Северэлектро», работал в ГСИН.
По даным osoo.kg, был учредителем в ОсОО «Юридическая и финансовая компания «Флагман и Фаворит», ОсОО “”НефтьГаз Продукт”, ОсОО «Образовательный и Научно-исследовательский Холдинг «ФАВОРИТ-ЭКСПЕРТ».
Султан Тагайбек, информации нет.
Таалайбек Кермалиев — комдиректор «Арпа-Бишкек». Ранее баллотировался от социал-демократов.
Таалайбек Токтокожоев — в баз минюстра указан директором объединения «Темир Тулпар». В открытых данных упомянут, как сотрудник финпола (ведомство расформировано).
Табылды Акеров — политолог, историк и кыргызовед. Лидер партии «Ак Асаба». Когда-то был членом «Ар-Намыса».
Тахир Мусаев — бывший помощник депутата шестого созыва Насыра Мусаева. Учитывая отчество Тахира — Насырович — вероятно сын политика, скончавшегося в июле 2020 года.
Темир Нурматов — доцент, юрист, преподаватель КРСУ.
Улукбек Тилектешов — был советником Исы Омуркулова, когда последний был депутатом. В 2020 году был кандидатом в депутаты от «Бутун-Кыргызстан». В базе минюста указан директором объединения «Новостройка».
Урматбек Сыдыков — был членом «Чон Казат», адвокат.
Чынгыз Капаров — был помощником депутата, а в 2020 году баллотировался в президенты. На последних выборах был оштрафован ЦИК на на 7,5 тысяч сомов за агитацию возле мечетей и школы.
Эльвира Сурабалдиева — бывшая вице-премьер-министресса и экс-депутатка Жогорку Кенеша. В 2020 году она избиралась от оппозиционного политобъединения «Ата Мекен», предварительно покинув «провластный» СДПК.
В бытность депутаткой она часто критиковала власти за их действия по борьбе с коронавирусом.
Сурабалдиева была в числе протестующих на площади после итогов парламентских выборов 2020 года.
После смены власти в результате политического кризиса Садыр Жапаров назначил Сурабалдиеву вице-премьер-министрессой по социальным вопросам.
Так же она возглавила Республиканский штаб по борьбе с распространением COVID-19. Однако пробыла она на этом посту недолго — 100 дней — пока в новом правительстве Улугбека Марипова не были сокращены позиции вице-премьеров.
Эльман Искендеров, данные неизвестны.
Повторные выборы пройдут 27 февраля.